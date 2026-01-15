La posible alineación titular del Monterrey para enfrentarse a Mazatlán

Este viernes 16 de enero se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio El Encanto de la 'Perla del Pacífico', entre el Mazatlán FC y el Club de Fútbol Monterey.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de Rayados para este compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México) y 05:00 horas (España).

La posible alineación de Monterrey vs Mazatlán para la Jornada 3 de la Liga MX

Germán Berterame marcó ante Necaxa | Leopoldo Smith/GettyImages

POR: Luis Cárdenas - En pretemporada el titular indiscutible fue el uruguayo Sergio Melé, sin embargo, el 'Mochis' se mantuvo como titular de Torrent al arranque del torneo.

LD: Erick Aguirre - El polivalente (lateral o interior), rápido, con buen recorrido ofensivo y centros precisos. Fuerte en recuperación y duelos. Aporta equilibrio y experiencia en el carril derecho.

DFC: Alonso Aceves - El joven central zurdo con experiencia en España (Oviedo). Sólido en marca, anticipación y salida de balón. Refuerzo reciente para fortalecer la zaga.

DFC: Stefan Medina - El polivalente central experimentado colombiano es arrancó como uno de los centrales titulares este torneo tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno.

LI: Luis Reyes - Es una incógnita si Gerardo Arteaga regresará a la titularidad después de la Jornada 1 en donde salió de cambio según declaraciones de Domenéc Torrent por una aparente gastroenteritis. Por eso es posible que el 'Hueso' pueda iniciar.

MC: Iker Fimbres - El canterano juvenil viene de jugar también a mitad de semana y de marcar frente a Necaxa.

MC: Fidel Ambriz - Es un mediocampista joven box-to-box, dinámico en recuperación y distribución. Buen pase y llegada al área. Parte clave del medio campo.

MD: Óliver Torres - Mediocampista español, creativo y técnico, con visión para el pase y capacidad para controlar el ritmo del juego.

MCO: Sergio Canales - El polivalente español es la estrella del equipo y el capitán. Gran calidad técnica, visión, tiro lejano y asistencias. Líder en el ataque, clave en momentos decisivos y con experiencia europea.

MI: Anthony Martial - El atacante francés, elegante y técnico, con capacidad para desbordar y definir, aunque irregular por lesiones.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es rápido y letal frente al arco, con instinto goleador y buena movilidad.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Erick Aguirre, Alonso Aceves, Stefan Medina, Luis Reyes.

Centrocampistas: Fidel Ambriz, Iker Fimbres; Óliver Torres, Sergio Canales, Anthony Martial.

Delantero: Germán Berterame.

Así se vería la formación de Mazatlán (4-3-3)

Portero: Ricardo Rodríguez.

Defensas: Jair Díaz, Facundo Almada, Ángel Saavedra

Centrocampista: Edgar Bárcenas, Daniel Hernández, Omar Moreno, Mauro Lainez.

Delanteros: Fábio, Iván González, Jordan Sierra.

