La posible alineación titular del PSG para enfrentar al Slovan Bratislava

El Paris Saint-Germain inicia este miércoles la defensa de su corona en la Champions League frente al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes. El equipo de Luis Enrique llega después de conquistar dos Champions consecutivas, pero su comienzo de temporada no ha sido el mejor y hasta el momento no ha podido sumar de a tres en la Ligue 1 después de quedarse con la Supercopa de Europa ante el Aston Villa.

A continuación, el probable once de Luis Enrique para el debut en la Champions.

La posible alineación del PSG vs Slovan Bratislava

POR - Matvey Safonov: El ruso fue el arquero en la última Champions y se mantiene bajo los tres palos con Lucas Chevalier siendo la opción en el banco de los suplentes.

LD - Achraf Hakimi: Fue el que más probó al arco en la caída ante Mónaco con 4 disparos, demostrando que pese a ser lateral, es una de las armas más importantes que tiene el equipo en ataque.

DFC - Marquinhos: Con 122 partidos es el futbolista con más apariciones en la historia del PSG en la Champions League. El líder de este equipo y un jugador acostumbrado a los grandes desafíos.

DFC - Willian Pacho: Un central veloz y fuerte, ideal para un equipo que suele jugar con la última línea adelantada. Fue el que más partidos jugó (17) en la última Champions conquistada

LI - Nuno Mendes: Uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en la actualidad por su despliegue, su técnica, su velocidad y su pegada. Junto a Kvaratskheliac conforman un tándem difícil de controlar.

MC - João Neves: Con apenas 21 años alcanzó su partido número 100 en el club frente a Mónaco. Es uno de los que estuvo presente en la conquista de las dos Champions, lo que demuestra su importancia dentro del equipo.

PSG v AS Monaco - French Ligue 1 | Anadolu/GettyImages

MC - Vitinha: El mejor jugador de de la final de la Champions 2025/26 vuelve a ser el encargado de conducir al PSG en una nueva Champions. En la anterior anotó 6 goles.

MC - Fabián Ruiz: Acaba de renovar su contrato con el PSG hasta 2028 y seguirá siendo una pieza importante para Luis Enrique. Frente a Mónaco fue titular, jugó 75 minutos y estuvo cerca de marcar con un remate que fue detenido por Hrádecký.

ED - Désiré Doué: Después de una temporada europea memorable, el francés mantiene un lugar importante dentro del ataque parisino. En la Champions 2025/26 anotó cinco goles y ahora busca superar esa marca.

DC - Ousmane Dembélé: El Balón de Oro tiene una relación especial con esta competición: suma 79 partidos y 28 goles en la Champions,18 de ellos convertidos como jugador del PSG. Ingresó desde el banco ante Mónaco y generó una oportunidad para igualar el partido.

EI - Khvicha Kvaratskhelia: Con 10 goles y seis asistencias en 16 partidos, el georgiano fue el mejor jugador que tuvo el PSG en su última Champions. Desequilibrante como pocos, es candidato firme a quedarse con el Balón de Oro en esta temporada.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensores: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz

Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Así se vería la formación del Slovan Bratislava (4-3-3)

KuPS Kuopio v SK Slovan Bratislava - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3 | Ville Vuorinen - UEFA/GettyImages

Portero: Martin Trnovský

Defensores: Juraj Kucka, Guram Kashia, Kenan Bajrić, César Blackman

Mediocampistas: Kyriakos Savvidis, Tigran Barseghyan, Nino Marcelli

Delanteros: David Strelec, Idjessi Metsoko, Marko Tolić

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