La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Rayo Vallecano

El Real Madrid y el Rayo Vallecano se enfrentan este sábado en el Santiago Bernabéu por una nueva jornada de LaLiga. El conjunto de José Mourinho llega después de vencer 2-1 al Inter en su debut en Champions, mientras que el Rayo viene de derrotar 3-2 al Racing de Santander con un doblete de Sergio Camello.

A continuación, el probable once de Mourinho para recibir al Rayo.

La posible alineación del Real Madrid vs Rayo Vallecano

POR - Thibaut Courtois: El belga volvió a demostrar ante Inter por qué continúa siendo una pieza diferencial. Realizó siete paradas en el debut de Champions y sostuvo al Madrid durante los momentos de mayor dominio italiano. Además, alcanzó los 100 partidos en la Champions League.

LD - Denzel Dumfries: Mourinho sigue prefiriéndolo como lateral derecho por su potencia para recorrer toda la banda y su capacidad para imponerse físicamente en los duelos. Fue titular ante Betis y también frente a Inter, ganándole la pelea por el puesto a Trent Alexander-Arnold.

DFC - Ibrahima Konaté: El francés se ha ganado rápidamente un lugar en la defensa madridista tras su llegada desde Liverpool. Fue titular en los cuatro primeros partidos de LaLiga y volvió a completar los 90 minutos contra Inter, formando pareja con Huijsen.

DFC - Dean Huijsen: Ya es una pieza fija para Mourinho: fue titular en las cuatro primeras jornadas de LaLiga y también en el estreno en Champions, encuentro en el que vio la amarilla.

LI - Marc Cucurella: Intensidad para presionar en la recuperación del balón y uno más en ataque para acompañar a Vini por el sector izquierdo. Viene de jugar casi los dos partidos completos ante Betis e Inter, por lo que habrá que esperar a su evolución física.

MC - Federico Valverde: El uruguayo hizo un gol marca registrada ante Inter, presionando sobre la salida con la intensidad y la velocidad que lo caracteriza. Por su despliegue, fue uno de los mejores en el 2-1 del martes.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Mateo Villalba/GettyImages

MC - Eduardo Camavinga: Su regreso le da a Mourinho una alternativa diferente en la zona central, especialmente por su capacidad para cubrir espacios y romper líneas con pelota.

MCO - Arda Güler: El turco había comenzado la temporada como una de las principales alternativas creativas del equipo, pero no pudo jugar ante Inter por suspensión. En LaLiga suma un gol en cuatro jornadas.

MCO - Jude Bellingham: Viene de desperdiciar una situación increíble de gol contra Inter, pero lo que le da el inglés al equipo es invaluable. Despliegue, sacrificio, presión alta y llegada al gol son solo algunas de sus características.

EI - Vinícius Júnior: El brasileño todavía busca su mejor versión y el propio Mourinho reconoció después del partido ante Inter que no está al máximo físicamente. Aun así, continúa siendo una pieza indiscutible por su capacidad para desequilibrar, como en el penal que le cometieron ante Betis.

DC - Kylian Mbappé: Cuatro tantos en cuatro partidos de LaLiga y otro tanto en el debut de Champions para el francés que frente a Betis desperdició una inmejorable ocasión para igular el partido con un penalti en tiempo de adición.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga

Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Rayo Vallecano (4-3-3)

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Portero: Dani Cárdenas

Defensores: Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa

Mediocampistas: Unai López, Óscar Valentín, Pedro Díaz

Delantero: Giorgi Tsitaishvili, Sergio Camello, Álvaro García

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