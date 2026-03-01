La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse a Getafe

Luego de asegurar la clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League ante Benfica, Real Madrid se prepara para recibir al Getafe en el marco de la 26° jornada de La Liga.

El conjunto de Arbeloa viene de caer ante Osasuna, derrota que le costó la punta a manos del Barcelona. Los culés volvieron a ganar en esta fecha (4-1 ante Villarreal), por lo que los merengues deberán sumar de a tres para evitar que su rival en la pelea por el título se escape. Para ello, no podrán contar con Mbappé, lesionado en su rodilla.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro local para este compromiso programado para el lunes a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

💪 ¡Preparándonos para recibir al Getafe! pic.twitter.com/gWeqMKx5BL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 28, 2026

La posible alineación del Real Madrid vs Getafe

PO: Thibaut Courtois - Si bien es el portero con más vallas invictas en La Liga, el belga viene de una floja tarea ante Osasuna, donde cometió un penal y recibió dos tantos.

LD: Dani Carvajal - Titular en los últimos dos partidos, el lateral busca afianzarse en una temporada marcada por las lesiones y con la presión de la competencia con Alexander-Arnold.

DFC: Antonio Rüdiger - El alemán disputó los 90 minutos ante Benfica y volverá a ser el líder defensivo ante Getafe luego de su ausencia frente a Getafe.

DFC: David Alaba - Luego de una lesión en el gemelo, el ex-Bayern viene recuperando terreno. Fue titular ante Osasuna, partido en el que ganó el 60% de los duelos que disputó.

LI: Álvaro Carreras - Por el costado izquierdo está asegurada la presencia del ex-Benfica quien ante Osasuna generó dos de las mejores ocasiones de gol del equipo.

MD: Federico Valverde - Si juega el Real Madrid, juega Valverde. El uruguayo solo se perdió un encuentro en esta Liga (Sevilla). En 24 encuentros aportó un gol (Real Sociedad) y 7 asistencias.

MC: Arda Güler - Otro jugador muy utilizado en esta temporada, tanto por Xabi como ahora por Arbeloa. El turco jugó los 25 encuentros de esta Liga, con 3 goles y 7 asistencias.

MC: Aurélien Tchouaméni - Cada vez más reconocido, el francés es incansable en la recuperación y en los relevos. Frente a Osasuna tuvo un 87% de efectividad en los pases.

MI: Eduardo Camavinga - Pese a ser uno de los jugadores más comprometidos con la recuperación, el zurdo no ha visto una sola tarjeta amarilla en esta Liga en 19 partidos jugados.

DC: Gonzalo García - Cuatro goles (3 frente a Betis y uno a la Real Sociedad) en 20 partidos por Liga para quien será el reemplazante de Mbappé frente a Getafe.

DC: Vinícius Júnior- El brasileño ha recuperado ese nivel que lo llevó a ser considerado para Balón de Oro. Desequilibrante, explosivo, ha marcado 4 goles en sus últimos 3 partidos de Liga.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga.

Delanteros: Gonzalo García, Vinícius Jr.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Así se vería la formación de Getafe (5-3-2)

Portero: David Soria

Defensas: Kiko, Igleisas, Duarte, Romero, Rico

Centrocampistas: Milla, Martín, Arambarri

Delanteros: Vázquez, Satriano