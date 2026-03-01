La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse a Getafe
Luego de asegurar la clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League ante Benfica, Real Madrid se prepara para recibir al Getafe en el marco de la 26° jornada de La Liga.
El conjunto de Arbeloa viene de caer ante Osasuna, derrota que le costó la punta a manos del Barcelona. Los culés volvieron a ganar en esta fecha (4-1 ante Villarreal), por lo que los merengues deberán sumar de a tres para evitar que su rival en la pelea por el título se escape. Para ello, no podrán contar con Mbappé, lesionado en su rodilla.
A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro local para este compromiso programado para hoy lunes a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).
La posible alineación del Real Madrid vs Getafe
PO: Thibaut Courtois - Si bien es el portero con más vallas invictas en La Liga, el belga viene de una floja tarea ante Osasuna, donde cometió un penal y recibió dos tantos.
LD: Dani Carvajal - Titular en los últimos dos partidos, el lateral busca afianzarse en una temporada marcada por las lesiones y con la presión de la competencia con Alexander-Arnold.
DFC: Antonio Rüdiger - El alemán disputó los 90 minutos ante Benfica y volverá a ser el líder defensivo ante Getafe luego de su ausencia frente a Getafe.
DFC: David Alaba - Luego de una lesión en el gemelo, el ex-Bayern viene recuperando terreno. Fue titular ante Osasuna, partido en el que ganó el 60% de los duelos que disputó.
LI: Álvaro Carreras - Por el costado izquierdo está asegurada la presencia del ex-Benfica quien ante Osasuna generó dos de las mejores ocasiones de gol del equipo.
MD: Federico Valverde - Si juega el Real Madrid, juega Valverde. El uruguayo solo se perdió un encuentro en esta Liga (Sevilla). En 24 encuentros aportó un gol (Real Sociedad) y 7 asistencias.
MC: Arda Güler - Otro jugador muy utilizado en esta temporada, tanto por Xabi como ahora por Arbeloa. El turco jugó los 25 encuentros de esta Liga, con 3 goles y 7 asistencias.
MC: Aurélien Tchouaméni - Cada vez más reconocido, el francés es incansable en la recuperación y en los relevos. Frente a Osasuna tuvo un 87% de efectividad en los pases.
MI: Eduardo Camavinga - Pese a ser uno de los jugadores más comprometidos con la recuperación, el zurdo no ha visto una sola tarjeta amarilla en esta Liga en 19 partidos jugados.
DC: Gonzalo García - Cuatro goles (3 frente a Betis y uno a la Real Sociedad) en 20 partidos por Liga para quien será el reemplazante de Mbappé frente a Getafe.
DC: Vinícius Júnior- El brasileño ha recuperado ese nivel que lo llevó a ser considerado para Balón de Oro. Desequilibrante, explosivo, ha marcado 4 goles en sus últimos 3 partidos de Liga.
Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)
Portero: Thubaut Courtois.
Defensas: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Álvaro Carreras.
Centrocampistas: Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga.
Delanteros: Gonzalo García, Vinícius Jr.
Así se vería la formación de Getafe (5-3-2)
Portero: David Soria
Defensas: Kiko, Igleisas, Duarte, Romero, Rico
Centrocampistas: Milla, Martín, Arambarri
Delanteros: Vázquez, Satriano