La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Elche

LaLiga 2025/26 reanuda su actividad con la Jornada 13 tras la pausa por la Fecha FIFA. El Real Madrid, líder indiscutible de la competencia, viaja al estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche este domingo 23 de noviembre.

El conjunto de Xabi Alonso llega con la intención de retomar la senda del triunfo tras un inesperado empate sin goles ante el Rayo Vallecano antes del parón. A pesar de ese tropiezo, los merengues mantienen una ventaja en la cima y buscarán ampliarla.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Carl Recine/GettyImages

La posible alineación del Real Madrid vs Elche: jugador por jugador

POR: Thibaut Courtois - El guardameta belga es un muro bajo los tres palos. Su seguridad y capacidad para realizar paradas milagrosas son la base de la solidez defensiva del líder.

LD: Federico Valverde - El 'Halcón' vuelve a demostrar su polivalencia ocupando el lateral derecho. Su despliegue físico incansable le permite cubrir toda la banda, aportando tanto en defensa como en ataque; sin embargo, Alexander Arnold podría dar la sorpresa en este juego.

DFC: Raúl Asencio - El joven canterano se ha ganado un lugar en el once. Su sobriedad, buen posicionamiento y salida de balón lo convierten en una pieza fiable en la zaga.

DFC: Dean Huijsen - El central neerlandés aporta altura y contundencia en el juego aéreo. Su capacidad para anticipar y cortar avances rivales es fundamental para la defensa blanca.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo ofrece profundidad y velocidad por su banda. Su vocación ofensiva le permite sumarse al ataque y generar peligro con sus centros.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

MC: Eduardo Camavinga - El motor francés del mediocampo. Su energía, capacidad de recuperación y habilidad para romper líneas con el balón controlado son vitales para el equilibrio del equipo.

MC: Arda Güler - El joven talento turco asume el rol creativo en la medular. Su visión de juego, regate y precisión en el pase son la llave para abrir defensas cerradas.

ED: Brahim Díaz - El malagueño es pura magia y desequilibrio. Partiendo desde la derecha o con libertad de movimientos, su capacidad para el uno contra uno genera constantes problemas a los rivales.

EI: Vinícius Junior - La estrella brasileña es la principal amenaza ofensiva. Su velocidad explosiva y regate endiablado por la izquierda lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa.

DC: Jude Bellingham - Jugando en una posición más adelantada, el inglés sigue siendo decisivo. Su llegada desde segunda línea, inteligencia táctica y olfato goleador son un recurso invaluable.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es la referencia en punta. Su potencia, velocidad y letalidad frente al arco lo hacen el jugador más peligroso del planeta.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero : Thibaut Courtois

: Thibaut Courtois Defensas : Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras Mediocampistas : Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Vinícius Junior

: Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Vinícius Junior Delanteros: Jude Bellingham, Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Elche (4-1-4-1)

El equipo ilicitano buscará hacerse fuerte en casa con un esquema ordenado, intentando cerrar espacios al poderoso ataque madridista y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.