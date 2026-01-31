La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano
Este domingo 1 de febrero se llevará a cabo la Jornada 22 de LaLiga. Desde el Bernabéu se enfrentarán el Real Madrid que marcha como sublíder con 51 puntos y el Rayo Vallecano que registra 22 uniades. Además, el líder de goleo individual Kylian Mbappé espera mantener su racha goleadora con 21 dianas.
A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro local para este compromiso programado a las 08:00 horas (Estados Unidos), 07:00 horas (México) y 14:00 horas (España).
La posible alineación del Real Madrid vs Rayo Vallecano para la Jornada 22 de LaLiga
PO: Thibaut Courtois - Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.
LD: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.
DFC: Raúl Asencio - Rápido, fuerte en duelos aéreos y 1v1, buena lectura y agresivo. Promesa con mentalidad de líder, mejora en salida de balón y pases largos.
DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.
LI: Álvaro Carreras - Defensivo sólido, gran potencia física, intercepciones, tackles y llegada en ataque. Fuerte en 1v1 defensivo, encaja en sistemas ofensivos y dinámicos.
MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.
MD: Arda Güler - Creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.
MI: Jude Bellingham - El inglés es un box-to-box top mundial de trabajo incansable, es un playmaker con intercepciones y liderazgo. Dinámico en defensa y ataque, maduro y con gran energía.
ED: Franco Mastantuono - El argentino es versátil, golpeo elite, inteligencia táctica, presión alta y trabajo sin balón. Joven promesa con fuego competitivo y salida ofensiva.
DC: Kylian Mbappé - Velocidad explosiva, regate imparable, finalización clínica y asistencias. Uno de los mejores del planeta, goleador letal y versátil en flancos.
EI: Vinícius Júnior - Cuenta con un drible mágico, ritmo endiablado, técnica elite y transiciones rápidas. Inteligente, trabajador y decisivo en el uno contra uno.
Así se vería la formación de Real Madrid (4-3-3)
Portero: Thubaut Courtois.
Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.
Centrocampistas: Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.
Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
Así se vería la formación del Rayo Vallecano (4-3-3)
Portero: Batalla.
Defensas: Balliu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría.
Centrocampistas: Unai López, Pathé Ciss, Isi.
Delanteros: Akhomach, De Frutos y Álvaro García.
