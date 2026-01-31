La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

Este domingo 1 de febrero se llevará a cabo la Jornada 22 de LaLiga. Desde el Bernabéu se enfrentarán el Real Madrid que marcha como sublíder con 51 puntos y el Rayo Vallecano que registra 22 uniades. Además, el líder de goleo individual Kylian Mbappé espera mantener su racha goleadora con 21 dianas.

A continuación, te dejamos con la posible alineación del cuadro local para este compromiso programado a las 08:00 horas (Estados Unidos), 07:00 horas (México) y 14:00 horas (España).

La posible alineación del Real Madrid vs Rayo Vallecano para la Jornada 22 de LaLiga

Kylian Mbappé está encendido con 21 goles en lo que va de la temporada en LaLiga | JOSE JORDAN/GettyImages

PO: Thibaut Courtois - Una muralla con reflejos elite, atajadas acrobáticas, gran comando del área y salida con balón. Uno de los mejores porteros del mundo, seguro en 1v1.

LD: Federico Valverde - Versátil y explosivo, gran ritmo, potencia física, disparo lejano y balones largos. Incansable en transiciones, vertical y con enorme tasa de trabajo.

DFC: Raúl Asencio - Rápido, fuerte en duelos aéreos y 1v1, buena lectura y agresivo. Promesa con mentalidad de líder, mejora en salida de balón y pases largos.

DFC: Dean Huijsen - Es un zaguero agresivo, bueno con balón, pases largos y juego aéreo. Versátil, proactivo en anticipos y construcción desde atrás.

LI: Álvaro Carreras - Defensivo sólido, gran potencia física, intercepciones, tackles y llegada en ataque. Fuerte en 1v1 defensivo, encaja en sistemas ofensivos y dinámicos.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés es un pivote moderno, elite en recuperación, intercepciones, duelos aéreos y pases cortos. Físico imponente, concentrado y versátil.

MD: Arda Güler - Creativo con regate fino, visión excelente, pases precisos y jugadas a balón parado. Facilita el juego para delanteros, inteligente en espacios reducidos.

MI: Jude Bellingham - El inglés es un box-to-box top mundial de trabajo incansable, es un playmaker con intercepciones y liderazgo. Dinámico en defensa y ataque, maduro y con gran energía.

ED: Franco Mastantuono - El argentino es versátil, golpeo elite, inteligencia táctica, presión alta y trabajo sin balón. Joven promesa con fuego competitivo y salida ofensiva.

DC: Kylian Mbappé - Velocidad explosiva, regate imparable, finalización clínica y asistencias. Uno de los mejores del planeta, goleador letal y versátil en flancos.

EI: Vinícius Júnior - Cuenta con un drible mágico, ritmo endiablado, técnica elite y transiciones rápidas. Inteligente, trabajador y decisivo en el uno contra uno.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thubaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Delanteros: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Así se vería la formación del Rayo Vallecano (4-3-3)

Portero: Batalla.

Defensas: Balliu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría.

Centrocampistas: Unai López, Pathé Ciss, Isi.

Delanteros: Akhomach, De Frutos y Álvaro García.