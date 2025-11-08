La posible alineación titular del Real Madrid vs Rayo Vallecano

El Real Madrid se mantiene en la punta de LaLiga con 30 puntos.

Luego de haber vencido 4-0 al Valencia, gracias a otro gran partido de Kylian Mbappe y Jude Bellingham, sacando una ventaja de cinco puntos sobre los culés. Y ahora, la vista de los merengues está puesta en el Rayo Vallecano, a quien visitarán el domingo 9 próximo.

El equipo de Xabi Alonso no contará ya con el capitán Dani Carvajal hasta 2026, ni con Franco Mastantuono (pubalgia) ni con Aurelien Tchouameni. Habrá que ver si Federico Valverde sigue en el lateral derecho o el entrenador le da titularidad a Trent-Alexander Arnold, que volvió en el 1-0 ante el Liverpool por UEFA Champions League.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL REAL MADRID

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Portero: Thibaut Courtois – El belga es toda una muralla y garantía. Cuando los problemas se avecinan normalmente se encarga de calmar las aguas con sus extraordinarias atajadas.

Defensa: Éder Militao – Afortunadamente para el brasileño, únicamente recibió el cartón preventivo tras la trifulca del Clásico. Con su fortaleza física y buena velocidad es difícil superarlo.

Defensa: Dean Huijsen – El neerlandés podría repetir, pues no tuvo un mal trabajo frente a los culés. Tras haber estado lesionado podría ser importante que vaya retomando mayor ritmo.

Lateral izquierdo: Álvaro Carreras – Pese a que Ferland Mendy ya está a disposición del cuerpo técnico, es posible que se siga guardando al francés un poco más para no arriesgarlo a una recaída. El zurdo aparecería de nuevo.

Lateral derecho: Federico Valverde – Aun cuando Trent Alexander-Arnold ya está listo para el ruedo, a Xabi Alonso le ha gustado cómo funciona el uruguayo en la banda derecha. Seguro se mantendrá en dicha posición.

Pivote: Eduardo Camavinga – El francés está convertido en el elemento encargado de la completa recuperación del esférico para comenzar a dar salida. Ha estado presente en los diez partidos de la temporada volviéndose un inamovible.

Mediocentro: Arda Güler – El turco ha recibido la confianza del estratega para manifestarse a pesar de su corta edad. Gracias a ello, ha disputado todos los duelos y ha respondido bien aportando tres goles y cuatro asistencias.

Mediocentro: Jude Bellingham – El británico es el músculo del mediocampo, ya que puede abarcar gran parte combinando defensiva y ataque. Con su visión de juego y buena pegada puede cambiar el rumbo del duelo.

Extremo izquierdo: Vinicius Junior – A pesar de la polémica que desató por su berrinche al salir de cambio, el brasileño ya pidió disculpas y podría ser el encargado de causar daño por izquierda, siempre y cuando no haya represalías del cuerpo técnico, que podría dar minutos a alguien más.

Extremo derecho: Franco Mastantuono – Según reportes, Xabi Alonso habló con el argentino tras El Clásico para informarle que vería minutos en el siguiente compromiso, por lo que es viable que vaya de inicio o releve a Rodrygo Goes.

Delantero: Kylian Mbappé – El francés pudo convertirle al Barcelona la pasada jornada, algo que le encenderá los ánimos en los siguientes choques del calendario. Lleva once goles en diez partidos, no hay duda que está encendido.

La alineación confirmada del Real Madrid (4-3-3):

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militao, Dean Huijsen, Federico Valverde

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham

Delanteros: Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrygo