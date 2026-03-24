La posible fecha del debut de Antoine Griezmann con el Orlando City

De acuerdo con distintos informes que han surgido en distintos medios de comunicación tras la información que reveló el diario MARCA, el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, fue a Orlando, Florida, para cerrar su pase a la Major League Soccer durante el mercado de verano y podría debutar en el primer partido del Orlando City después de la Copa del Mundo 2026.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 habría viajado a Florida para sellar su acuerdo con los Leones e integrarse al club en el mes de julio.

El referente colchonero tendría contrato hasta la temporada 2027-28 de la MLS, dicha campaña será la primera completa bajo el nuevo calendario que se alinea con el de las principales ligas europeas.

La MLS comenzará a adaptarse al nuevo formato en 2027 con una temporada reducida de 14 partidos, que se desarrollará de febrero a mayo previo al comienzo de la temporada 2027-28.

La contratación del "Gringuito" será la más espectacular del cuadro morado en los últimos 10 años, luego del arribó del brasileño campeón del mundo y Balón de Oro 2007, Kaká, en el 2015 (fichó en 2014, pero estuvo cedido un año en Sao Paulo) y donde permaneció tres temporadas hasta su retiro en diciembre del 2017.

El debut oficial del galo podrá ser después del 13 de julio cuando arranca el mercado de fichajes secundario de la MLS, por lo que su debut con el club sería el 22 de julio contra San Jose Earthquakes de Timo Werner.

🚨 EXCLUSIVA MARCA 🚨



Antoine Griezmann ha viajado a Estados Unidos 🇺🇸 para firmar con el Orlando City 🟣



Una estrella más se sumará a la MLS a partir de la próxima temporada ⚽️🔥#griezmann #mls #orlandocity #futbol #estadosunidos pic.twitter.com/WqGXPuNc9G — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 23, 2026

Griezmann será el líder del nuevo proyecto morado

Griezmann será figura más grande de Orlando City desde Kaká | Europa Press Sports/GettyImages

Antoine llega a un club de la MLS en plena reconstrucción, que busca su identidad y un buen futuro tras la salida de su exentrenador, Óscar Pareja, donde, además, buscan a su sustituto ideal.

El experimentado atacante se une a su excompañero y amigo de selección, Hugo Lloris, que es una de las figuras de Los Angeles Football Club junto a Denis Bouanga y Son Heung-min.

Así mismo, será figura de una franquicia como Lionel Messi, Thomas Müller, con Inter Miami y Vancouver Whitecaps, respectivamente, entre otras.