La posible ruta de la selección estadounidense hacia la final de la Copa del Mundo de 2026

Solo ocho partidos se interponen entre la Selección de Estados Unidos y la posibilidad de levantar el primer trofeo de la Copa Mundial de la FIFA para esta nación.

La emoción por el arranque de la justa mundialista que se desarrollará en todo Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano, alcanzó su punto máximo tras el sorteo del viernes en Washington, D.C. Los 48 equipos que compiten en el torneo de futbol más importante del orbe conocieron sus caminos en el Mundial, incluyendo a las Barras y Estrellas.

Mauricio Pochettino, investido con la presión de liderar al USMNT en casa y frente al mundo entero, ahora puede comenzar a prepararse verdaderamente para lo que podría ser el desafío más grande de su ilustre carrera en el banquillo: convertir a una selección estadounidense que fue eliminada en la fase de grupos de la Copa América 2024 en un equipo digno de convertirse en campeón mundial en 2026.

La búsqueda de la gloria en el Mundial por parte de las Barras y Estrellas comienza en la fase de grupos, donde recibieron un sorteo favorable en el Grupo D. Sin embargo, su camino hacia el MetLife Stadium y la final mundialista es todo menos fácil.

Rivales del USMNT en la Fase de Grupos

Paraguay (Bombo 3)

Fecha: 12 de junio de 2026

Ubicación: Inglewood, CA

Estadio: SoFi Stadium

El USMNT da inicio a su participación en el Mundial de 2026 contra Paraguay ante su público en California. Las Barras y Estrellas se sentirán seguros al enfrentarse al equipo de la CONMEBOL, dado que acaban de derrotar a los hombres de Gustavo Alfaro dos por uno en un amistoso internacional durante la Fecha FIFA de noviembre.

Aun así, Miguel Almirón, exjugador del Newcastle United, y Julio Enciso, del Estrasburgo, son más que capaces de darle un dolor de cabeza a EE. UU. en el SoFi Stadium. Después de todo, Paraguay clasificó para el Mundial de 2026 con 28 puntos, la misma cantidad que los gigantes sudamericanos Colombia, Uruguay y Brasil.

United States v Paraguay - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Australia (Bombo 2)

Fecha: 19 de junio de 2026

Ubicación: Seattle

Estadio: Lumen Field

El siguiente rival para los hombres de Pochettino es Australia, otro oponente ya familiar. Los dos equipos se enfrentaron en un amistoso internacional en octubre, donde el USMNT se llevó una victoria de 2-1.

A pesar del resultado, Australia tiene una defensa disciplinada, liderada por el destacado jugador de la Serie A, Alessandro Circati, que puede causarle problemas a cualquier equipo. Los Socceroos solo han concedido dos o más goles en dos ocasiones en sus últimos 10 partidos.

United States v Australia - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Posible Tercer Rival y Camino a la Final

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo (Bombo 4)

Fecha: 25 de junio de 2026

Ubicación: Inglewood, CA

Estadio: SoFi Stadium

El USMNT tendrá que esperar hasta marzo para conocer a su tercer oponente de la fase de grupos en el Mundial del próximo verano. El ganador de la Repesca C de la UEFA —Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo— completará el Grupo D.

De los cuatro equipos, Turquía es el favorito para conseguir su billete a Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Liderado por la estrella del Real Madrid, Arda Güler, el equipo de Vincenzo Montella finalizó el año calendario con una racha de cuatro partidos invicto, pareciéndose mucho al equipo dominante que derrotó al USMNT en junio.

United States v Paraguay - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

El USMNT busca el primer lugar del grupo

El USMNT confía en sus posibilidades de terminar en la cima del Grupo D el próximo verano. Las Barras y Estrellas ya superaron a Paraguay y Australia este año, y ambas victorias se lograron en gran parte sin sus mejores jugadores.

Seis puntos en sus dos primeros partidos prácticamente garantizarán que EE. UU. avance a la fase eliminatoria. Además, un resultado positivo contra el ganador de la Repesca C de la UEFA probablemente significaría que los hombres de Pochettino ganen el grupo.

Incluso si el USMNT tropieza en uno de sus tres partidos de la fase de grupos, se necesitaría una verdadera catástrofe para que la nación anfitriona sea eliminada en esta etapa.

United States v Paraguay - International Friendly | Aric Becker/ISI Photos/GettyImages

El camino de la Fase Eliminatoria del USMNT hacia la Final

Dieciseisavos de Final

Fecha: 1 de julio de 2026

Ubicación: Santa Clara, CA

Estadio: Levi’s Stadium

Oponente Más Probable: Senegal

Suponiendo que el USMNT termine primero en el Grupo D, se enfrentará a un camino difícil hacia la final del 19 de julio, comenzando la ronda de 32. Las Barras y Estrellas se medirán contra el mejor tercero de los Grupos B, E, F, I y J.

Con Sadio Mané liderando su ataque, Senegal destaca como el equipo con mayor potencial entre las naciones que se prevé que terminen terceras. El USMNT y Senegal nunca se han enfrentado en la Copa Mundial masculina.

Octavos de Final

Fecha: 6 de julio de 2026

Ubicación: Seattle

Estadio: Lumen Field

Oponente Más Probable: Bélgica

Si las Barras y Estrellas salen victoriosas en la Ronda de 32, es probable que se enfrenten a Bélgica, ganadora del Grupo G. El partido sería una revancha de los octavos de final del Mundial de 2014, donde Tim Howard protagonizó una de las actuaciones individuales más grandes en la historia del USMNT.

El escenario estaría listo para que EE. UU. obtenga su revancha 12 años después.

United States v Paraguay - International Friendly | Emilee Chinn/GettyImages

Cuartos de Final

Fecha: 10 de julio de 2026

Ubicación: Inglewood, CA

Estadio: SoFi Stadium

Oponente Más Probable: España

Esperando al USMNT en los cuartos de final probablemente estaría la actual campeona de Europa, España. Aparte de Argentina, quizás no haya un oponente más difícil para las Barras y Estrellas.

Christian Pulisic y compañía necesitarían un esfuerzo monumental para superar a jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams. Sin embargo, todo es posible jugando en casa.

Semifinales

Fecha: 15 de julio de 2026

Ubicación: Arlington, TX

Estadio: AT&T Stadium

Oponente Más Probable: Francia

Salvo una sorpresa mayúscula, Francia llegará a las semifinales del Mundial de 2026, donde luego jugaría contra el USMNT. La escuadra de Didier Deschamps está llena de superestrellas, incluidos Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro de 2025.

Aunque Les Bleus son una potencia, no es imposible lograr un empate o incluso derrotarlos; Islandia, España, Croacia e Israel obtuvieron un resultado positivo contra Francia en los últimos 12 meses.

United States v Paraguay - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Final

Fecha: 19 de julio de 2026

Ubicación: East Rutherford, NJ

Estadio: MetLife Stadium

Oponente Más Probable: Argentina

Los actuales campeones del mundo son los favoritos para salir del lado derecho del cuadro y llegar a la final del Mundial de 2026. La Albiceleste continuó su triunfo en Qatar ganando la Copa América 2024 y ocupa el segundo lugar en el ranking de la FIFA por una razón.

No habría un espectáculo más grande en el MetLife Stadium que enfrentar a Lionel Messi y Argentina contra el USMNT en suelo estadounidense.