La posible ruta de la selección mexicana hacia la final de la Copa del Mundo de 2026

La Selección de México ya conoce a sus rivales en la Fase de Grupos de la próxima Copa del Mundo 2026 de la FIFA, entre los cuales están viejos conocidos y un equipo que aún está por definirse en el próximo repechaje de la UEFA que se llevará a cabo en marzo.

Javier Aguirre y algunos directivos más de la Federación Mexicana de Futbol se dieron cita en Washington, D.C., para conocer el futuro del Tri y fue ahí en donde de la mano de grandes figuras del deporte americano, se dio a conocer que Sudáfrica, Corea del Sur y un clasificado del continente europeo serán sus próximos rivales.

El primer duelo de los mexicanos se llevará a cabo en el Estadio Azteca, para posteriormente viajar a Guadalajara y jugar en el Estadio Akron frente a los coreanos y cerrar la fase de grupos en Ciudad de México frente al clasificado europeo.

Oponentes de México en Fase de Grupos

Sudáfrica (Bombo 3)

Fecha: 11 junio, 2026

Ciudad: Ciudad de México, MX

Sede: Estadio Azteca

Los sudafricanos no son un rival que no conozca la selección mexicana y es que en la Copa del Mundo del 2010 se vieron las caras con ellos como locales. Ese encuento terminó empatado a un tanto gracias a un gol de Siphiwe Tshabalala y a otro de Rafael Márquez.

Ese Grupo A en el que se encontraban ambas naciones, terminó con México como segundo puesto y con Sudáfrica quedando fuera en su propia casa, esto aunque ambos terminaron con cuatro puntos, pero la diferencia de goles ayudó al Tri a colocarse en la siguiente ronda.

Coreal del Sur (Bombo 2)

El segundo duelo del Tri será en Jalisco, específicamente en la casa de las Chivas de Guadalajara el 18 de junio, partido en el que se enfrentarán a Corea del Sur, un rival con el que los aztecas también ya tienen un historial importante.

Estas naciones se han visto las caras en cuatro ocasiones, tres de ellas en duelos amistosos en donde México ha ganado en dos ocasiones y ha sacado un empate, a esto se le suma la ocasión en la que se vieron las caras en Rusia 2018, ahí Carlos Vela abrió el marcador, luego llegó uno más de Javier Hernández y el descuento coreano lo hizo Heung-Min Son.

Fecha: 18 junio, 2026

Ciudad: Zapopan, JAL

Sede: Estadio Akron

Chequia, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte (Bombo 4)

Fecha: 24 junio, 2026

Ciudad: Ciudad de México, MX

Sede: Estadio Azteca

La selección mexicana deberá esperar hasta marzo del siguiente año para conocer quién será el tercer equipo al que se enfrente en la Copa del Mundo, entre sus posibles rivales está

Chequia, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

En la Llave D del repechaje europeo primero se verán las caras los dinamarqueses contra macedonios, posteriormente checos contra irlandeses, ambos duelos a disputarse el jueves 26 de marzo, para así saber quién jugará la final y quién se llevará uno de los cuatro boletos pendientes de la UEFA para esta justa veraniega.

México tiene posibilidades de ser primero de grupo

La escuadra mexicana aparentemente tiene un camino sencillo para colocarse en la cima del Grupo A de la Copa del Mundo y es que en sus duelos directos contra los rivales ya conocidos, ha logrado sacar buenos dividendos, habrá que esperar quién podría ser su tercer rival, aunque de ganarles a los primeros dos, podría asegurar la posición de honor.

Sudáfrica clasificó primero de su grupo en las eliminatorias de la CAF por encima de Nigeria que entró al repechaje, por su parte Corea del Sur también fue primero de su sector en la AFC por encima de Jordania que también avanzó directo.

El camino de las rondas eliminatorias para México

Dieciseisavos de Final

Clasificándose como primeros, los mexicanos tendrían que jugar contra el tercer puesto de los grupos C, E, F, H, o I, así que ante esta posibilidad, un rival que podría ser interesante para enfrentar sería Ecuador, equipo con el que se ha medido en una gran cantidad de encuentros y que podría estar a modo.

Los ecuatorianos clasificarían terceros en un grupo en donde está Alemania que será indiscutiblemente primer puesto, Costa de Marfil que por su perfil de lucha y entrega podría terminar segundo y un Curazao que no tiene oportunidades.

Fecha: 30 junio, 2026

Ciudad: Ciudad de México, MX

Sede: Estadio Azteca

Rival deseado: Ecuador

Octavos de Final

De vencer a los ecuatorianos, que en el papel es altamente probable, la oncena azteca jugaría el siguiente encuentro contra el vencedor del duelo entre el líder del Grupo L y el tercer puesto de cualquier de los sectores E, H, I, J, o K.

Si las cosas marchan viento en popa, el ganador de este encuentro sería Inglaterra, rival de México en octavos de final, ya que avanzaría como líder en un grupo en donde comparte puesto con Croacia que será segundo, Ghana y Panamá que se pelearán la zona baja de la clasificación general.

Fecha: 5 julio, 2026

Ciudad: Ciudad de México, MX

Sede: Estadio Azteca

Rival deseado: Inglaterra

Cuartos de Final

La siguiente lleva se llevaría a cabo entre México y el ganador de Brasil, que clasificará como primero del Grupo C y Noruega, que se metería como segundo en el sector donde también está Francia, Senegal y un equipo del repechaje intercontinental.

Esto nos dejaría, por mucho que hoy Erling Haaland sea uno de los mejores jugadores del orbe, a los cariocas como amplios favoritos y sería así que el Tri jugaría frente a ellos en su primer duelo fuera de territorio mexicano.

Fecha: 11 julio, 2026

Ciudad: Miami, FL

Sede: Hard Rock Stadium

Rival deseado: Brasil

Semifinales

En la parte baja de esa llave llegaría el duelo entre Portugal y el primer clasificado de la UEFA, quien todo aparenta que será Italia, quien se vería las caras contra Irlanda del Norte y Gales o Bosnia Gerzegovina según sea el resultado.

Con la motivación a tope de poner ver a Cristiano Ronaldo en una posible final, le tocaría jugar semifinales contra la escuadra mexicana, esto después del partido amistoso que sostendrán en la reapertura del Estadio Azteca a inicios del 2026.

Fecha: 15 julio, 2026

Ciudad: Atlanta, GA

Sede: Mercedes-Benz Stadium

Rival deseado: Portugal

Final

En la otra llave estará España, equipo que hoy es el ámplio favorito para llevarse la Copa del Mundo, aunque le tocaría medirse a la Selección de México, quien llegaría con el ánimo a tope luego de dejar en el camino a portugueses, brasileños e ingleses.

Estas dos escuadras se han visto las caras en ocho ocasiones, la primera en 1928 y siendo la más reciente en el 2010, justo en la Copa del Mundo en la que los ibéricos levantaron el trofeo como mejor equipo del orbe. El saldo favorece a los europeos con seis victorias, dos empates y cero derrotas.