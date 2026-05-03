La predicción de la Inteligencia Artificial para el América vs Pumas

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 dejó llaves llamativos en los cuartos de final, encabezadas por el Clásico Capitalino que tendrá al superlíder Pumas contra las Águilas del América, que avanzaron como octavo sitio tras perder su último encuentro frente al Atlas, aunque ya saben qué es ser campeones desde dicho sitio.

Israel Reyes | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El primer episodio de esta rivalidad será en el Estadio Banorte Azteca, donde los emplumados buscarán sacar un resultado que los lleve con calma al segundo capítulo que se efectuará en el Olímpico Universitario. Durante la fase regular, los dos se vieron en Ciudad Universitaria y los auriazules se llevaron los tres puntos gracias a que en los minutos finales el paraguayo Robert Morales convirtió desde el manchón penal, por lo que el partido no estuvo ausente de polémica.



Ambos llegan con sus mejores armas, ya que únicamente aportaron un hombre a la selección mexicana. Los Millonetas no tendrán a Israel Reyes, una baja sensible, ya que es el hombre más sobresaliente de la defensiva, pues puede fungir como central o lateral derecho. Del lado de la UNAM, el delantero Memo Martínez fue sorpresivamente convocado al Tricolor, por lo que no contará con su olfato goleador.

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial?

Pumas terminó como la mejor ofensiva del semestre con 34 tantos, justo por eso le arrebató el liderato a las Chivas, que hicieron los mismos puntos pero se quedaron en 33 anotaciones. En el aspecto defensivo, está igual que el América, ya que los dos sufrieron 17 tantos.

Memo Martínez | Jam Media/GettyImages

No obstante, se sabe que las Águilas siempre cambian de mentalidad cuando se trata de encarar la Liguilla, razón suficiente para que sean las favoritas en las casas de apuestas pese a haber entrado en el último sitio. A eso hay que sumarle que el técnico brasileño André Jardine fue tricampeón y tiene vasta experiencia sobre cómo jugar esta fase final a diferencia de su colega Efraín Juárez, que vivirá por primera vez una Fiesta Grande a pesar de que ha sido campeón en Colombia y tiene recorrido en otras ligas del mundo.



De acuerdo con la IA Gemini, todo terminará en un empate 1-1, ya que los locales no querrán irse con desventaja, mientras los visitantes apostarían por defender de forma ordenada, aparte, tal como lo dijo Jardine, en los clásicos no importa como llegue cada escuadra, pues se viven y juegan de forma diferente. Si bien se opta por una igualada, los azulcremas tienen más probabilidades de ganar que los universitarios, gracias a que estarán en su propio inmueble.



Pronóstico: América 1-1 Pumas