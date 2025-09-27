La predicción de la Inteligencia Artificial para el América vs Pumas, jornada 11 del Apertura 2025

El Club América se medirá ante Pumas este sábado 27 de septiembre en partido de la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas llegan a este encuentro como favoritos, pero el conjunto universitario suele crecerse ante su odiado rival.

Los azulcremas marchan en la cuarta posición de la tabla general, con 21 unidades en 10 jornadas, producto de seis victorias, tres empates y una derrota. El conjunto dirigido por André Jardine buscará la victoria para seguir escalando posiciones.

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El cuadro auriazul, dirigido por Efraín Juárez, está en el noveno lugar de la clasificación con 13 puntos en diez encuentros. Los universitarios suman dos partidos sin ganar y en caso de obtener un resultado adverso, podrían salir de la zona de play-in.

En sus diez enfrentamientos más recientes, las cosas han estado bastante equilibradas en el clásico capitalino. El Club América suma cuatro victorias por tres de Pumas y tres empates.

A continuación te presentamos el pronóstico de la inteligencia artificial para este enfrentamiento.

El pronóstico de la IA para el América vs Pumas

De acuerdo con la inteligencia artificial del portal Predicd, el América saldrá como amplio favorito para llevarse los tres puntos ante Pumas. Según esta estimación, las Águilas tienen una probabilidad de triunfo del 52%.

En contraparte, el cuadro auriazul tiene una probabilidad de ganar del 21%. Finalmente, la probabilidad de empate entre estas escuadras es del 27%.

El clásico capitalino se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas (México) y 23:05 (ET).