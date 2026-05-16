La predicción de la Inteligencia Artificial para el Chivas vs Cruz Azul en las semifinales de vuelta del C2026

Este sábado 16 de mayo, el Estadio Jalisco será testigo de un encuentro que dará a conocer al primer finalista del Clausura 2026, de la Liga MX. Chivas y Cruz Azul igualaron 2-2 en el Estadio Banorte Azteca en un partido bastante polémico y ahora en la Perla de Occidente los dos buscarán acercarse cada vez más al título.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En el primer episodio pudimos ver un encuentro bastante parejo con llegadas de ambos lados, ya que los dos se abrieron y fueron a buscar el arco visitante, algo que sin duda agradeció la afición y el público en general. Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda anotaron por los rojiblancos, mientras Carlos Rodríguez y el nigeriano Osinachi Ebere hicieron lo suyo por los celestes.



El Guadalajara sigue sin poder contar con el lesionado Daniel Aguirre, además tiene las dudas de Efraín Álvarez y Richard Ledezma, los cuales salieron con molestias físicas en el Coloso de Santa Úrsula. De ser así, sería un duro golpe para el técnico argentino Gabriel Milito que sigue viendo como se le caen los soldados.



Del otro lado, La Máquina podría recuperar al uruguayo Gabriel Fernández, quien no jugó la Ida por mera precaución del cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui. Quien sigue sin recuperarse es el argentino Nico Ibáñez, mientras Jorge Rodarte podría estar listo siempre y cuando haya superado su cuadro de influenza.

¿Cuál es la predicción de la IA para el Chivas vs Cruz Azul?

Rubén González y Carlos Rotondi | Agustin Cuevas/GettyImages

Al cuestionarle a la Inteligencia Artificial Gemini de Google sobre el marcador que podría regalarlos este partido, no dudó en afirmar que será algo muy similar a la visto en el Estadio Banorte, un juego equilibrado y muy táctico, con llegadas desde ambos lados, sobresaliendo la fortaleza defensiva del Rebaño Sagrado y lo bien que ha jugado La Máquina cuando se trata de ser visitante.



A la hora de arrojar los porcentajes, Gemini dio un 40% de probabilidades para una victoria rojiblanca, con un 35% para el empate y sólo 25% para la sorpresa cementera. Los jugadores a seguir serían El Cuate Sepúlveda por la casa y Charly Rodríguez por la visita.



Para la IA, el partido acabará con un empate 1-1 (3-3 global), que pondría a Chivas en la gran final gracias a su mejor posición en la tabla general, recordando que fue segundo mientras Cruz Azul acabó como tercero.



Pronóstico: Chivas 1-1 Cruz Azul (Chivas avanza por posición en la tabla)