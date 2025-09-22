La predicción de la Inteligencia Artificial para el Chivas vs Necaxa, jornada 10 del Apertura 2025

El Club Deportivo Guadalajara enfrentará al Necaxa este martes 23 de septiembre en el Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito necesita tener un cierre de temporada casi perfecto para asegurar un lugar en el play-in o, aunque menos probable, clasificar directamente a la liguilla.



El duelo tendrá un sabor especial debido a que será la primera vez que Fernando Gago, entrenador de los Rayos, visite al Guadalajara tras abandonar a este equipo para dirigir al Boca Juniors.

En sus diez enfrentamientos más recientes, el Rebaño Sagrado tiene una marcada superioridad sobre los hidrocálidos. En este periplo, Chivas suma siete victorias por dos de los Rayos y solamente un empate.

A continuación te contamos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este duelo de mitad de semana.

Pronóstico de la IA para el Chivas vs Necaxa

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial del portal Predicd, Chivas saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos ante los Rayos. El Rebaño Sagrado tiene una probabilidad de triunfo del 53%.

Por su parte, los hidrocálidos tienen una probabilidad de ganar del 21%. Finalmente, la probabilidad de empate entre estas dos escuadras es del 26%.

Chivas llega a este encuentro posicionado en el puesto 13 de la tabla general con ocho unidades en nueve encuentros, mientras que el Necaxa tiene nueve puntos en la misma cantidad de partidos y marcha en el lugar 12.