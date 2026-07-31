La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Atlante

El próximo sábado 1 de agosto, el Estadio Banorte Azteca abre sus puertas para recibir el enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlante, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 🕷️💙 pic.twitter.com/pOBRNekOIU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 29, 2026

Este partido es de suma importancia para el técnico Joel Huiqui, quien lleva diez encuentros al hilo sin perder desde que tomó las riendas del club previo a la Liguilla del Clausura 2026, registrando ocho triunfos y dos empates. Sin duda alguna, fue un gran acierto que la directiva depositara su confianza en el canterano cementero, quien nunca pudo ser campeón como futbolista de La Máquina Celeste, pero al menos lo hizo desde la silla técnica.



Si bien es cierto que el actual campeón no hizo muchas modificaciones a su plantilla porque únicamente se reforzaron con el defensa Alan Montes y el delantero Juan Calero, su gran fortaleza es seguir manteniendo la misma columna vertebral en cada una de sus líneas, la cual se ha entendido a la perfección y que tiene en mente hacerse con el bicampeonato. No obstante, aún es temprano para saber qué más podría pasar, pues el capitán Erik Lira y el nigeriano Christian Ebere tienen interesados en sus servicios.



Para este cotejo, los de La Noria llegan tras haberse hecho con el Campeón de Campeones 2025-2026 frente al Toluca el fin de semana en California, con doblete del argentino José Paradela y un tanto de Carlos Rodríguez, además adelantaron su choque de la Jornada 2 contra el Puebla saliendo airosos 2-1 con las dianas de Luka Romero y Ebere.

Repetimos en la CDMX... Les Guste o No Les Guste nos vemos el sábado en nuestra casa 😎#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/yxWq0hkiWY — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 28, 2026

Con respecto a los Potros de Hierro, bajo el mando de Miguel Herrera, pudieron sacarle un punto al América en el Coloso de Santa Úrsula, ya que Eugenio Pizzuto evitó la caída. Anteriormente, el regresó de los azulgranas al máximo circuito fue amargo, luego que el Necaxa los remontara 2-1 pese al tanto de Pizzuto.

¿Cuál es el pronóstico de la IA para el Cruz Azul vs Atlante?

Mauro Formica | AFP/GettyImages

Tal como se esperaba, al cuestionar a Google Gemini sobre el posible resultado, los actuales monarcas salen como favoritos para guardarse los tres puntos. ¿El motivo? Ánimo en alto tras la conquista del Campeón de Campeones, un gran número de partidos sin ser derrotados, sumado al gran nivel que atraviesan varias de sus piezas más importantes como Lira, Charly, Romero, el colombiano Willer Ditta, Jeremy Márquez, el argentino Carlos Rotondi, entre otros más. En pocas palabras, la calidad individual será la que dé rumbo al marcador final.



Del otro lado, los Potros de Hierro cuentan con una plantilla un poco más limitada que no ha jugado junta por largo rato, ya que varios acaban de llegar como refuerzos, tal como el arquero Oscar Jiménez, Walter Portales, Eduardo Tercero, el paraguayo Walter Clar, el ecuatoriano Johan Julio y el uruguayo Martín Fernández, aunque falta ver si el veterano guardameta colombiano David Ospina debuta en este partido y marca diferencia con su experiencia. Debido a esto, aún tienen falencias en algunos sectores, mas no por eso pondrán las cosas sencillas, ya que demostraron orden defensivo y capacidad de competir en sus duelos anteriores.



Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Atlante