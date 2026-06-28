La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Países Bajos vs Marruecos

El Mundial 2026 nos está dejando muy buenos encuentros para los dieciseisavos de final, sobresaliendo los enfrentamientos de Países Bajos contra Marruecos y Brasil frente a Japón.

¡¡CONFIRMADOS OTROS DOS DUELOS DE 16AVOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!



🇧🇷 Brasil vs. Japón 🇯🇵

📆 Lunes 29/6 - 14:00hs. (Arg) | 12:00hs. (Col)

🏟️ NRG Stadium - Houston



🇳🇱 Países Bajos vs. Marruecos 🇲🇦

📆 Lunes 29/6 - 22:00hs. (Arg) | 20:00hs. (Col)

🏟️ Estadio BBVA – Monterrey… pic.twitter.com/fwfCzCDt5j — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026

Dentro del Grupo F, La Naranja Mecánica logró hacerse con siete puntos tras dos victorias y un empate. Su debut causó mucha sorpresa, ya que terminó igualada 2-2 con unos japoneses que vinieron dos veces desde abajo. Sin embargo, para la segunda jornada los neerlandeses se sacaron la 'espinita' al vapulear 5-1 a Suecia, con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo. Para la última jornada, La Orange volvió a lucirse al doblegar 1-3 a Túnez. Aun con estos resultados, el técnico Ronald Koeman admitió que debe trabajar en mejorar el tema defensivo.



En el caso de los Leones del Atlas, se quedaron con el segundo puesto del Grupo C, aunque tal como sus rivales lograron sumar un total de siete unidades. El debut de los africanos fue elogiado por el público porque lograron sacarle un punto a Brasil tras igualar 1-1 aun cuando Ismael Saibari había sorprendido, mostrando un amplio dominio en gran parte del encuentro. En la segunda jornada, consiguieron su primera victoria al pegarle a Escocia por la mínima de Saibari. Para cerrar la primera fase, superaron y eliminaron 4-2 a Haití, con Saibari marcando su tercer tanto del certamen, mostrando que está en total plenitud de ser un referente en la fase final.

¿Cuál es la predicción de la IA para el duelo Países Bajos vs Marruecos?

Al preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google Gemini sobre cómo acabará el encuentro, esta se inclina por el triunfo 2-1 de los europeos.

Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

Pese a que luce como un duelo equilibrado, las casas de apuestas se inclinan a favor de los Países Bajos y no es para menos, ya que tienen mayor experiencia en enfrentamientos de eliminación directa, con un Brian Brobbey que ya lleva tres anotaciones y un Cody Gakpo que lleva dos, acompañado de la solidez defensiva del capitán Virgil Van Dijk y un guardameta como Bart Verburggen que ha tenido buenas intervenciones A eso se suman Ryan Gravenberch y Denzel Dumfries, que llevan dos asistencias. Sin embargo, la peligrosidad de los marroquíes también está latente debido a su estilo físico, su letalidad a la hora de contragolpear y su buen cobro a balón parado, sobresaliendo el capitán y lateral Achraf Hakimi, el armador Brahim Díaz y el delantero Ismael Saibari, sin dejar de lado que Yassine Bounou podría erigirse como una de las figuras. La batalla será tan intensa que seguramente se definirá en los tiempos extra con un marcador muy cerrado, pero no se descarta que tengamos los siempre dramáticos penales que son un volado.



Conociendo la velocidad y el estilo ofensivo de Marruecos, el técnico de La Orange, Ronald Koeman iba a trabajar en mejorar la efectividad de su zaga, lo que podría hacer más rocoso el juego. Ya, por último, el estratega rival, Mohamed Ouahbi, ha mostrado una actitud positiva asegurando que pueden ser campeones del mundo porque sus muchachos se han empezado a creer de lo que son capaces y que el resto de las naciones ya los ven de forma respetuosa.