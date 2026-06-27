La predicción de la Inteligencia Artificial para el partido Sudáfrica vs Canadá

La primera llave de dieciseisavos de final que quedó confirmada durante la última jornada de la Fase de Grupos fue el Sudáfrica contra Canadá, un partido que muy pocos esperaban, ya que lucía sumamente complicado que los Bafana Bafana superaran su sector, sin embargo, así fue y ahora tratarán de trascender más allá en el Mundial 2026.

MATCHUP CONFIRMED!



Canada will take on South Africa in Los Angeles on June 28 in the Round of 32! 🇨🇦🇿🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L87fjLI0bZ — TSN (@TSN_Sports) June 25, 2026

El cuadro africano, bajo el mando del belga Hugo Broos, inició su andar con un tropiezo ante el anfitrión México por marcador de 2-0, pero después, vino de abajo para rescatar un punto contra República Checa y finalmente, el rompe quinielas fue su sorpresivo triunfo contra Corea del Sur, gracias a la mínima de Thapelo Masaka. Eso ayudó a que los sudafricanos quedaran en el segundo peldaño del Grupo A, sólo por debajo de los aztecas y por encima de los surcoreanos y checos.



Tal como Sudáfrica, por primera vez en su historia, Canadá pudo avanzar de la primera fase y tratará de hacer respetar su localía en territorio norteamericano para poder llegar lo más lejos posible. Los Canucks tampoco tuvieron un camino sencillo en el Grupo B, ya que arrancaron con un empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina que pocos esperaban. Para el segundo cotejo, aplastaron 6-0 a Qatar con un ‘hat-trick’ de Jonathan David y finalmente, en el duelo para ver quién quedaba como puntero, Suiza los doblegó 2-1, dejándolos en el segundo sitio con cuatro unidades.



Para este compromiso, los Bafana Bafana recuperan al suspendido Teboho Mokoena, quien fue titular en sus dos primeros encuentros, incluso fue el mejor calificado del equipo ante los checos. Asimismo, Themba Zwane también puede reaparecer tras cumplir su suspensión.

Tajon Buchanan y Jonathan David | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages



Con respecto a La Hoja de Maple, su estratega, el estadounidense Jesse Marsch, adelantó que el capitán y la estrella del combinado rojo, el lateral Alphonso Davies, podría sumar sus primeros minutos de la Copa del Mundo, mientras aún no tiene decidido quién podría tomar el sitio del lesionado Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de tibia y peroné contra los qataríes.

¿Cuál es la predicción de la IA para el encuentro de Sudáfrica vs Canadá?

De acuerdo con Google Gemini, el conjunto canadiense parte como gran favorito para avanzar a los octavos de final, ya que le dan una probabilidad del 55% de triunfo, lo que quiere decir que el choque tampoco será sencillo. Ambos equipos mostraron algo de irregularidad en la Fase de Grupos, sin embargo, La Hoja de Maple sigue contando con mayor calidad en la ofensiva, liderada por Jonathan David y Cyle Larin, mientras los Bafana Bafana apuestan mucho por el contragolpe. El timonel de los Canucks, Jesse Marsch, admitió que tuvo fallas defensivas en su duelo contra Suiza por lo que podría trabajar más en esos detalles tratando de nulificar a los pupilos de Hugo Broos.



Del mismo modo, la Inteligencia Artificial indicó que existen 20 por ciento de probabilidad de que el encuentro se vaya a los tiempos extra y por qué no, a la instancia de los penales.



No cabe duda que el juego apunta para ser muy competitivo, mas los norteamericanos serían los que hagan historia para instalarse en los octavos de final con un resultado muy cerrado. Eso sí, los dos nos van a regalar goles, pero Canadá ganará 2-1 a Sudáfrica.