La predicción de la Inteligencia Artificial para el Pumas vs América

Pumas y América se vuelven a ver las caras este domingo 10 de mayo para los cuartos de vuelta del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. La cita es en el Estadio Olímpico Universitario, un escenario donde los azulcremas ya han podido sellar resultados favorables para avanzar en la Liguilla, aunque en esta ocasión, los auriazules tienen plena confianza en que podrán instalarse en semifinales.

Juninho Vieira | Jam Media/GettyImages

A diferencia de los universitarios que solamente tienen la baja de Memo Martínez por su convocatoria a la selección mexicana, los de Coapa tienen un gran número de caídos, a los cuales se acaban de unir el colombiano Cristian Borja y el uruguayo Sebastián Cáceres tras el duelo de Ida en el Estadio Banorte Azteca.



Se debe recordar que en la Ida, Universidad Nacional se puso rápidamente al frente con un tanto del brasileño Juninho Vieira, pero Isaías Violante encontró el empate a la brevedad. Posterior a ello, Uriel Antuna aprovechó un rebote de Rodolfo Cota para recuperar la ventaja y Jordan Carrillo hizo un golazo para aumentar la pizarra. No obstante, cuando todo parecía finiquitado para los emplumados, vino un penal a su favor tras una falta del panameño Adalberto Carrasquilla sobre el brasileño Rodrigo Dourado, con Henry Martín descontando. Instantes después, llegó otra pena máxima por una patada del brasileño Nathan Silva sobre La Bomba, que cedió el disparo al estadounidense Alejandro Zendejas, que logró el 3-3 final.

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Si bien se espera que sea otro encuentro bastante peleado y ríspido, la Inteligencia Artificial Gemini de Google se inclina por Pumas avanzando a la siguiente fase por un marcador cerrado.

Raphael Veiga y Henry Martínn | Manuel Velasquez/GettyImages

A pesar de que el América sabe cómo jugar Liguillas, las bajas terminarían pesando, pero aún así darán batalla. Durante la fase regular, el Olímpico Universitario pesó bastante, tanto que la UNAM sólo vio la derrota en un partido y fue contra el actual bicampeón Toluca, mientras el resto fueron cinco victorias y tres empates.



El obligado a ganar es el cuadro azulcrema, razón que aprovecharían los auriazules, quienes podrían contragolpear y aprovechar los espacios que vayan dejando sus rivales, que podrían irse desesperando conforme avance el reloj.



Pronóstico: Pumas 2-1 América (Global: 5-4)