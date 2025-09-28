La predicción de la Inteligencia Artificial para el Querétaro vs Tigres, jornada 11 del Apertura 2025

Querétaro recibirá a Tigres UANL este domingo 28 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX. En el papel, los felinos salen como claros favoritos para llevarse la victoria, sin embargo, el equipo dirigido por Guido Pizarro no atraviesa su mejor momento y los Gallos Blancos vienen de sacar un empate valioso a Cruz Azul.

Los emplumados, dirigidos por Benjamín Mora, se ubican en el antepenúltimo lugar de la tabla, con solo ocho puntos en diez jornadas. El cuadro queretano suma dos victorias, dos empates y seis derrotas esta temporada.

Tigres UANL v Queretaro - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Por su parte, Tigres, una de las plantillas más poderosas de todo el futbol mexicano, se encuentra en quinto lugar de la clasificación. El conjunto de la UANL tiene 19 unidades en diez jornadas, con cinco victorias, cuatro empates y solo una derrota.

Tigres tiene una marcada superioridad sobre Querétaro en sus diez encuentros más recientes. En este periplo, el conjunto de la UANL suma siete victorias, por un empate y una derrota (Clausura 2025).

A continuación te presentamos el pronóstico de la inteligencia artificial para este enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Querétaro vs Tigres

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial de Predicd, Tigres saldrá como favorito para llevarse los tres puntos. El conjunto de la UANL tiene una probabilidad de triunfo del 52%, según este ejercicio.

Por su parte, Querétaro solamente tiene una probabilidad de ganar del 22%. Finalmente, la probabilidad de empate entre ambas escuadras es del 26%.

😄👍🏼 ¡La sonrisa de Angelito para que sea un gran fin de semana!@ChireyMexico pic.twitter.com/t2xMf6jpvw — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 26, 2025

Querétaro recibirá a Tigres UANL este domingo 28 de septiembre en el Estadio Corregidora a las 17:00 horas (México) y 19:00 horas (ET).