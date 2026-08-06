La predicción de la Inteligencia Artificial para el Tigres vs Minnesota United

La Leagues Cup 2026 entre la MLS y la Liga MX está por llevar a cabo su segunda jornada de la Fase de Liga. Este viernes 7 de agosto, Tigres enfrenta al Minnesota United en el Allianz Field, esperando sumar su primera victoria del torneo. Cabe resaltar que este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

💪🏼🐯 Termina nuestro primer partido en el America First Field y se suman dos puntos en la tabla. #SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/mnVj6Hhe6D — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 5, 2026

En su debut, el conjunto regio alcanzó a rescatar el empate 1-1 frente al Real Salt Lake en el America First Field. Tratando de olvidar lo sucedido en la liga azteca, donde apenas ha sumado un punto de nueve posibles, la U de Nuevo León salió dispuesta a llevarse la victoria, anotando primero vía el argentino Juan Brunetta a los seis minutos, sin embargo, diez minutos después, los de Utah igualaron todo gracias al argentino Pablo Ruiz. Tal como lo dictamina el reglamento, tuvieron que decidir todo desde los once pasos para ver quién se quedaba con el punto extra, siendo los universitarios los que se alzaron con la gloria al imponerse 6-5 tras el cobro decisivo de Jesús Garza y la falla de Zach Booth.

A diferencia de los regios, los Loons no corrieron con la misma suerte, ya que se quedaron con ganas de tener puntos en su debut. A los Bribones les tocó enfrentar a Bravos de Juárez, que a pesar de haber perdido a su timonel el fin de semana, supieron sacar la casta al llevarse la pizarra por 1-2. El brasileño Guilherme Castilho abrió todo al 22’ y aunque el argentino Tomás Chancalay hizo el empate al 34’, el colombiano Óscar Estupiñán puso las cifras definitivas al 38’.

¿Cuál es la predicción de la IA para el encuentro?

Al cuestionar a Google Gemini, se reveló que el marcador más posible es un empate 1-1, por lo que veríamos nuevamente a los regios buscar los dos puntos a través de la tanda de penales. La segunda opción es una victoria ajustada de 2-1.



La razón para poner a los felinos como favoritos es su plantel competitivo encabezado por el cerebro creativo Brunetta, el capitán uruguayo Fernando Gorriarán, que le da equilibrio al mediocampo; el velocista Diego Laínez que tiene gran desequilibrio al encarar en el área; y el arquero argentino Nahuel Guzmán, que normalmente es factor con sus atajadas. Sumado a ello, ya demostraron que han practicado bien desde los once pasos.



Del otro lado, no se puede hacer menos a los elementos de los Loons, entre ellos, el ghanés nacionalizado italiano Kelvin Yeboah, delantero letal con gran potencia física, además del argentino Joaquín Pereyra, mediocampista creativo que maneja los tiempos y alimenta de balones al resto.



Pronóstico: Tigres (4)1-1(3) Minnesota United

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