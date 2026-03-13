La Premier League fue un desastre a nivel internacional, pese a ser considerada la mejor liga del mundo

Para muchos aficionados, la Premier League de Inglaterra es la mejor liga del mundo, ya que es la más competitiva, la más pareja y la más emocionante, sin que haya un solo protagonista como suele ocurrir en LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania, sin embargo, a nivel internacional quedan a deber exponiendo todas sus flaquezas.

🚨 𝗡𝗘𝗪: 8 out of 9 Premier League clubs have FAILED to win their European games this week!



❌ Liverpool 1-0 defeat to Galatasaray.

❌ Tottenham 5-2 defeat to Atlético.

❌ Chelsea 5-2 defeat to PSG.

❌ Manchester City 3-0 defeat to Real Madrid.

❌ Nottingham Forest 1-0 defeat… pic.twitter.com/ByRuzHKUgi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

Una gran prueba de ello es lo que ocurrió esta semana en los torneos internacionales, ya que de nueve partidos en donde estuvieron involucrados los clubes ingleses, hubo una triste cosecha de cinco derrotas, tres empates y una sola victoria, a pesar de que se trata de algunos de los equipos más grandes del fútbol inglés.



En los octavos de final de ida de la UEFA Champions League, el Liverpool perdió en calidad de visita contra el Galatasaray de Turquía por la mínima diferencia, mientras el Tottenham Hotspur fue goleado 5-2 por el Atlético Madrid de España. El Newcastle United al menos pudo conseguir un empate 1-1 frente al Barcelona de España en St. James Park, lo mismo que el Arsenal, que evitó un descalabro en los minutos finales contra el Bayer Leverkusen de Alemania. Sin embargo, el Chelsea fue vapuleado 5-2 por el PSG de Francia y el Manchester City fue exhibido 3-0 por el Real Madrid de España, siendo una de las grandes sorpresas de la contienda. A varios de ellos ya se les da por eliminados pese a que falta el choque de vuelta.



Con respecto a la Europa League, el Aston Villa fue el único que sí cumplió su tarea al pegarle 0-1 al Lille de Francia, no obstante, el Nottingham Forest no pudo sacar provecho de jugar en casa porque fue vencido 0-1 por el Midtjylland de Dinamarca. Por último, en la Conference League, el Crystal Palace registró una igualada 1-1 ante el AEK Larnaca de Chipre.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Unai Emery: "Yesterday was really WOW how difficult the English teams had it in Europe.



"Premier League we can say maybe is the best league, but in Europe it is difficult to fight. Yesterday was a very good example." pic.twitter.com/RtMvhshSKg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

Sobre lo ocurrido, el técnico de los Villanos, el español Unai Emery, quien salvó el orgullo inglés al ser el único en obtener una victoria, expresó que a la Premier League le cuesta competir a nivel internacional aun cuando tienen una gran liga.



“Ayer fue realmente WOW, lo difícil que lo tuvieron los equipos ingleses en Europa. Podríamos decir que la Premier League es la mejor liga, pero en Europa es difícil competir. Ayer fue un buen ejemplo. Respetamos esta competición porque conocemos las dificultades que supone cada partido fuera de casa en Europa. Sabemos cómo les va a los equipos ingleses, como esta semana en la Liga de Campeones, cómo les fue”, manifestó.