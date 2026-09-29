La Premier League sorprende al Manchester City con un contundente veredicto oficial de culpabilidad

"Farsa". Esa fue la palabra que el comunicado oficial de la Premier League repitió cinco veces durante su contundente declaración del martes en la que se declaraba culpable al Manchester City.

Cuatro días después de que la noticia se difundiera en los medios de comunicación ingleses, la Premier League confirmó, con retraso, que una comisión independiente había declarado al City culpable de todos los cargos relacionados con las infracciones más graves de la normativa financiera de la competición entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

La investigación de la Premier League comenzó en diciembre de 2018 y los cargos se presentaron por primera vez en febrero de 2023, pero se han tardado más de tres años en llegar a un veredicto. Ahora que por fin se ha disipado la incertidumbre, la Premier League no se ha andado con rodeos.

Según el contundente comunicado de la liga, se acusa específicamente al City -entre 2009 y 2018- de:

Organizar “contratos ficticios” (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, así como recurrir a acuerdos ficticios con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes.

Presentar "cuentas con información errónea” que “ocultaban el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los reguladores del fútbol”.

Incumpliendo “de forma significativa” los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA, que organizan todas las competiciones de clubes europeas, en concreto, la Liga de Campeones.

Y cometer “múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y de máxima buena fe hacia la Liga (tres de los cuatro incumplimientos alegados fueron confirmados)”.

En total, la Premier League ha acusado al City de "inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras [1.200 millones de dólares] durante el período afectado, para aparentar que cumplía con las normas financieras".

"La decisión fundamental establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este período», declaró Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League. "Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

"Este caso disciplinario y esta decisión son los más importantes de la historia de la Premier League", añadió Masters. «Quedan por resolver algunos aspectos del caso, entre ellos, y sobre todo, qué sanción debe imponerse por estas infracciones. Ahora que contamos con la decisión de la comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en el resto del proceso, para ofrecer certidumbre a la Liga, a nuestros clubes y a los aficionados".

El Manchester City responde con una contundente declaración

El Manchester City ha reaccionado rápidamente | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

"El Manchester City FC se muestra decepcionado y sorprendido por el dictamen de la Comisión de la Premier League, que se ha publicado hoy", reza un comunicado del club.

"El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el club actuará con determinación, y de forma proactiva cuando sea necesario, en todos y cada uno de los foros reguladores y jurídicos pertinentes.

"El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos importantes aún sin resolver. El Manchester City FC agotará ahora las vías de recurso a su alcance, basándose en que el dictamen contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y carece de fundamento".

El comunicado de la Premier League reveló que el City tiene hasta el viernes 2 de octubre para presentar un recurso.

El breve comunicado del City concluía con una postura que decía mucho por lo que omitía. "El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta y el Comité Ejecutivo de la Premier League actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas. Obviamente, el club tiene limitaciones a la hora de pronunciarse más al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros".