La Premier League toma una decisión con Donohue, el árbitro de la polémica del derbi de Manchester

Matt Donohue quedó nuevamente en el centro de la controversia después de su actuación como VAR en el derbi entre el Manchester United y el Manchester City, correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League, en Old Trafford.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El árbitro de video validó el gol de Erling Haaland que terminó dándole la victoria al conjunto de Enzo Maresca, pese a la posición adelantada de Enzo Fernández y su posible interferencia en la jugada frente a Lisandro Martínez.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La decisión generó fuertes críticas y posteriormente fue catalogada por Pro Ref, el organismo encargado de evaluar el arbitraje profesional en Inglaterra, como un “error de juicio” por parte del VAR. Para Michael Carrick, entrenador del United, la explicación resultó difícil de comprender, especialmente por la interpretación de la regla sobre interferencia de un jugador en posición de fuera de juego.

Donohue no dirigiría más al United por ahora

La controversia tuvo consecuencias inmediatas: Donohue y su asistente Blake Antrobus no fueron incluidos en las designaciones arbitrales para la siguiente jornada de la Premier League. Además, según informó Daily Mail, ambos habrían quedado apartados de futuros partidos del Manchester United “en el futuro previsible”.

La medida adquiere una dimensión especial por los antecedentes recientes entre Donohue y los Red Devils; no es la primera vez que el árbitro aparece relacionado con una situación polémica que involucra al equipo.

Carrick, de hecho, reaccionó con ironía cuando fue consultado por una posible disculpa de Pro Ref tras el error cometido en el derbi. El técnico dejó claro su malestar por una decisión que consideró difícil de justificar.

🚨 𝗡𝗘𝗪: The VAR referees for the Manchester derby have been 'punished' with a matchweek of not being given a game.



Matt Donohue and his assistant Blake Antrobus awarded a goal to Manchester City that shouldn't have stood. pic.twitter.com/NgFJxh00hm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 15, 2026

El antecedente con Harry Maguire

El árbitro ya había quedado marcado en marzo, cuando ejercía como cuarto oficial durante el partido frente al Bournemouth. Harry Maguire fue expulsado y, mientras abandonaba el campo, tuvo un fuerte intercambio con Donohue.

El defensor negó haber insultado directamente al árbitro, aunque reconoció haber calificado la situación como una “broma”. Aún así, el juez sostuvo que las palabras estaban dirigidas al grupo de árbitros y la Federación Inglesa terminó sancionando a Maguire con un partido adicional.

Otra polémica por un fuera de juego

Asimismo, el episodio del derbi tampoco es el primer conflicto de Donohue relacionado con la interpretación del fuera de juego. En 2023, cuando dirigía el encuentro entre el Sheffield United y el Sunderland, permitió un gol que generó una fuerte protesta por la intervención de Sander Berge desde una posición adelantada.

El entonces técnico del Sunderland, Tony Mowbray, cuestionó duramente la decisión y consideró que la acción debía haber sido sancionada. Más de tres años después, una situación de características similares vuelve a poner a Donohue en el centro de la discusión.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE