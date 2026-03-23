"La Premier no depende de nosotros”, el mensaje de Guardiola tras el título del Manchester City

Pese a sumar un nuevo título con el Manchester City, Pep Guardiola evitó dejarse llevar por la emoción y el envión anímico tras el 2-0 ante el Arsenal en la final de la Copa de la Liga y señaló que esta victoria no modifica el panorama actual del equipo en la Premier League.

🚨🏆 Pep Guardiola has now won 19 trophies at Manchester City. #MCFC



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FA Cup 🏆🏆

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 League Cup 🏆🏆🏆🏆🏆

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Community Shield 🏆🏆🏆

🇪🇺 Champions League 🏆

🇪🇺 Super Cup 🏆

🌎 Club World Cup 🏆 pic.twitter.com/OZkuZeYwqx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026

La ventaja del Arsenal, la complicación

En el campeonato, el conjunto de Mikel Arteta mantiene una diferencia importante en la punta: tiene nueve puntos por encima del City, aunque con un partido más disputado. Ese margen es el determinante para Guardiola.

“Me encantaría estar en su lugar”, reconoció el entrenador español, dejando en claro que la presión está del lado del Arsenal. Además, recordó que algunos tropiezos recientes, especialmente ante el Nottingham Forest y el West Ham, terminaron condicionando la pelea por el título.

A su vez, Guardiola también hizo mención y destacó el desgaste físico y mental de una temporada decisiva tan exigente. “Necesito un descanso increíble, estoy agotado”, admitió. El City aún tiene un partido pendiente por delante y todavía debe recibir al Arsenal en el Etihad Stadium, además de que continúa en carrera en la FA Cup, donde enfrentará al Liverpool en cuartos de final.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

Asimismo, el Arsenal, además de liderar la liga, también sigue con en vigencia en la FA Cup y en la Champions League, por lo que afronta un cierre de temporada determinante en múltiples competencias.

El triunfo del City en la copa reavivó el debate sobre el dominio en Inglaterra, pero la realidad es que la tabla de la Premier League cuenta otra historia. Hoy, el Arsenal depende de sí mismo para consagrarse, mientras que el equipo de Guardiola necesita algo más que buenos resultados, deberá esperar de un tropiezo ajeno que le permita acercarse a la consagración de un nuevo estandarte.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE