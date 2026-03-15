La preocupante estadística del Liverpool en la Premier League 2025/2026

El Liverpool recibió al Tottenham este domingo 15 de marzo en Anfield, en duelo correspondiente a la jornada 30 de la Premier League. Los Reds se adelantaron en el marcador al minuto 18 gracias a un gol de Dominik Szoboszlai.

Sin embargo, cuando parecía que los locales se quedarían con los tres puntos, los Spurs reaccionaron en los minutos finales y, con un tanto de Richarlison al 90’, firmaron el empate 1-1.

Con este resultado, el equipo dirigido por Arne Slot llegó a 49 puntos en la temporada y, por el momento, permanece fuera de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League - Anfield | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

En declaraciones posteriores al partido, Szoboszlai expresó su decepción por el resultado y manifestó su frustración por haber dejado escapar el triunfo, una vez más, en los instantes finales del encuentro.

Es una enorme decepción. No sé qué pasó, no tengo nada que decir (…) En el último minuto, otra vez; no sé cuántas veces ya ha pasado esta temporada. ¡Tenemos que despertar! Dominik Szoboszlai

🚨 Dominik Szoboszlai: “That is a huge disappointment. I don't know what happened, I have nothing to say”.



“In the last minute, again, I don't know how many times this season already. We have to wake up!”. pic.twitter.com/AznK5GiDVZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026

De acuerdo con cifras de Opta, el Liverpool ha recibido ocho goles en la Premier League en el minuto 90 o después esta temporada, la mayor cifra del club en una sola campaña, superando los siete que encajó en la temporada 2010-11.

Los Reds, vigentes campeones de la Premier League, han tenido una campaña irregular. No obstante, el equipo se mantiene con vida en la UEFA Champions League y la FA Cup, además de seguir en la pelea por cerrar la temporada de la Premier en puestos de competiciones europeas.

De cara al tramo final de la temporada, el equipo de Slot deberá prestar especial atención a los minutos finales de los partidos, ya que en esos momentos ha dejado escapar puntos valiosos a lo largo de la campaña.