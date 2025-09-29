La preocupante revelación de Pep Guardiola sobre el estado físico de Rodri

El Manchester City goleó 5-1 al Burnley en la pasada jornada de la Premier League, pero lo hizo sin uno de sus pilares fundamentales: Rodri Hernández. El centrocampista español, una de las extensiones en el campo del entrenador Pep Guardiola, debía ser parte del once inicial de los Sky Blues el sábado; no obstante, finalmente quedó fuera de la convocatoria debido a un preocupante problema físico.

En efecto, el estratega catalán explicó en conferencia de prensa y después del encuentro contra los Clarets que el Balón de Oro de 2024 no estaba en condiciones de participar en el mismo, así que lo sacó de la nómina de forma preventiva. “En el entrenamiento me dijo 'tengo mucho dolor en la rodilla, no puedo jugar. Le respondí que si no podía jugar, no jugaba, y que otro jugaría en su lugar”.

Rodri viene arrastrando problemas en la rodilla desde el ejercicio anterior cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado que lo llevó al quirófano y lo mantuvo fuera durante gran parte del curso. Su reaparición fue gradual, pero el inicio de la actual campaña no ha sido sencillo; incluso, ya en el Mundial de Clubes lidió con un rebrote que lo obligó a perderse partidos importantes, junto al estreno liguero ante el Wolverhampton.

🚨 Guardiola: “In training, Rodri said. I'm not able to play. I have a lot of pain in my knee, I cannot play”.



De ese modo, el pivote de 29 años debutó en la actual Premier League el 23 de agosto, saliendo desde el banquillo en la derrota del City a manos del Tottenham Hotspur, y luego disputó los 90 minutos en la caída ante el Brighton. Altibajos que han puesto en evidencia lo complicado que resulta recuperar el nivel en el primer año tras una lesión de ligamento cruzado.

Entretanto, la ausencia del MVP y campeón con España de la Euro 2024 es especialmente sensible para Guardiola, dado que su influencia va mucho más allá de la recuperación de balones. El canterano del Atlético de Madrid es el eje que ordena el juego, con una inteligencia táctica al alcance de pocos, así como el encargado de dar ritmo y conectar las líneas de su equipo.

Sin dudas, Rodri sigue siendo insustituible en la estructura del Manchester City, aunque la rodilla continúa condicionando su disponibilidad. Es verdad que Pep Guardiola cuenta con alternativas como el joven, también español, Nico González, pero aún está lejos de alcanzar el nivel de quien ayudara a la institución del Etihad Stadium a conseguir el Triplete europeo en 2023.