La presencia de Guillermo Ochoa con el Tri genera molestia pública

La ausencia de Guillermo Ochoa en la convocatoria de Javier Aguirre para la fecha FIFA no pasó desapercibida, pero el arquero mexicano volvió a ser tema central tras hacerse presente en el Centro de Alto Rendimiento pese a no haber sido citado por el seleccionador nacional.

Ochoa apareció en el CAR para participar en la grabación de distintos comerciales rumbo a la próxima Copa del Mundo. El veterano guardameta es una de las figuras más reconocidas dentro del ecosistema publicitario del Tri y mantiene acuerdos con varios patrocinadores oficiales.

Durante el rodaje, algunas imágenes filtradas mostraron al arquero participando activamente en la producción audiovisual. Esto generó múltiples reacciones, principalmente porque su actividad mediática coincidió con su exclusión deportiva de la convocatoria.

Guillermo Ochoa continúa siendo una de las caras más fuertes del marketing de la selección mexicana. Su trayectoria, reconocimiento internacional y presencia en cinco Copas del Mundo lo mantienen como uno de los perfiles preferidos para campañas promocionales.

Sin embargo, su presencia en el CAR provocó molestia en un sector amplio de la afición. Muchos aficionados consideran incongruente que un jugador no convocado tenga acceso al entorno del equipo mientras otros guardametas buscan consolidarse dentro del proyecto deportivo.

Las críticas se intensificaron en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que el peso mediático de Ochoa podría terminar influyendo en la decisión final sobre los porteros que irán al próximo Mundial. Temen que su impacto comercial pueda imponerse sobre criterios estrictamente futbolísticos.

Aguirre, por su parte, ha aclarado en repetidas ocasiones que las convocatorias están fundamentadas en rendimiento y necesidad táctica. No obstante, la presencia del arquero en instalaciones oficiales en plena concentración del Tri abrió la puerta a interpretaciones diversas.

El debate también gira en torno a la transición generacional en la portería de México. La competencia entre Luis Malagón, Carlos Acevedo, Raúl Rangel y otros guardametas ha generado expectativas sobre un relevo real en la posición rumbo al proceso mundialista.