La primera baja de peso que define Cruz Azul para el mercado de invierno

Como se ha vuelto una costumbre, el actual área deportiva de Cruz Azul suele a abrir movimientos dentro del mercado previo a que los torneos lleguen a su fin. Iván Alonso define los espacios de oportunidad en el plantel para después colocar nombres sobre la mesa.

Ahora mismo, el directivo de los de la capital del país ya tendría en la mira a su primer baja de cara al mercado de invierno. El nombre que está en el limbo y con las maletas hechas para dar un paso al costado de la Liga MX, es el de Mateusz Bogusz, una pieza borrada al cien por ciento por Nicolás Larcamón.

🚨🚂 Inminente salida de Mateusz Bogusz de Cruz Azul.



->No cuenta con protagonismo para Larcamón

->Agente le busca acomodo en Europa con miras al Mundial 2026

->DD acepta salida desde cesión

->Liberaría plaza NFM para fichaje



DETALLES.https://t.co/7blY0SVZE8 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 24, 2025

De acuerdo con el reporte de Fernando Esquivel, la salida del polaco en el mercado de invierno está muy cantada. La misma es del deseo tanto del club celeste como del jugador y su entorno, quienes entienden que la relación entre ambas partes no ha progresado.

Cruz Azul v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Si bien Mateusz es un perfil de jugador con amplio margen de talento, la realidad es que paso por México ha sido de terror. El jugador no ha encontrado la adaptación deseada ni dentro, ni fuera de las canchas. Siendo el caso, dar un paso al costado luce como lo más oportuno.

Dentro de Cruz Azul tienen la intención de negociar un venta total en el mercado invernal. La meta es recuperar lo más posible de la enorme cifra que se invertido en el media punta. En caso de no ser posible, los de la capital del país abren la puerta a una salida por la vía de la cesión.

Desde el entorno del polaco, ya le buscan acomodo fuera de la Liga MX. Ahora mismo hay urgencia de conseguir un destino competitivo donde el jujugador pueda sumar minutos, esto con la meta de conseguir una oportunidad con su país previo a la copa del mundo.