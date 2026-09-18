La primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la selección mexicana de fútbol
Rafael Márquez es un referente en la historia del fútbol mexicano. Desempeñándose como defensa central, logró grandes cosas con el Atlas de Guadalajara, el Mónaco de Francia, el FC Barcelona y el León.
Ahora buscará replicar, en el banquillo, lo conseguido en sus años como futbolista profesional. Siendo el mandamás de la selección mexicana de fútbol, encabezará un proyecto que promete cosas importantes a largo plazo.
Con una lista conformada tanto por elementos de la propia Liga MX como del fútbol extranjero, Rafael Márquez busca lograr un correcto equilibrio entre la experiencia de aquellos que cuentan con gran recorrido en el máximo circuito y la juventud de aquellos que prometen romper paradigmas y de una vez por todas cambiar el destino de la selección.
Aquí te presentamos la primera convocatoria rendida por Rafael Márquez como director técnico de la selección mexicana de fútbol, para encarar los duelos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre:
Porteros
- 'Tala' Rangel
- Óscar García
- Alex Padilla
Defensas
- Johan Vásquez
- César Montes
- Víctor Guzmán
- Israel Reyes
- Everardo López
- Jorge Sánchez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Erik Lira
- Luis Chávez
- Obed Vargas
- Jeremy Márquez
- Orbelín Pineda
- Álvaro Fidalgo
- Alan Cervantes
- Denzell García
- Gilbero Mora
Atacantes
- Roberto Alvarado
- Hirving Lozano
- Santiago Giménez
- Armando González
- Germán Berterame
Jugadores de la Liga MX que se integran a la concentración en New Jersey
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Isaías Violante
Jugadores de la Sub 20 que participarán en los entrenamientos
- Yohan Orozco
- Juan Echilvestre
- Henrique Simeone
Los partidos de México en la próxima fecha FIFA
- México vs Colombia, 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium, Baltimore
- México vs Perú, 29 de septiembre, en el Red Bull Arena, Nueva Jersey
- México vs Estados Unidos, 3 de octubre, en el State Farm Stadium, Phoenix
- México vs Chile, 6 de octubre, en Los Angeles Memorial Coliseum
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.