La primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la selección mexicana de fútbol

Rafael Márquez es un referente en la historia del fútbol mexicano. Desempeñándose como defensa central, logró grandes cosas con el Atlas de Guadalajara, el Mónaco de Francia, el FC Barcelona y el León.

Ahora buscará replicar, en el banquillo, lo conseguido en sus años como futbolista profesional. Siendo el mandamás de la selección mexicana de fútbol, encabezará un proyecto que promete cosas importantes a largo plazo.

Mexican Football Federation Unveils Rafael Marquez As New Coach Of National Team | Hector Vivas/GettyImages

Con una lista conformada tanto por elementos de la propia Liga MX como del fútbol extranjero, Rafael Márquez busca lograr un correcto equilibrio entre la experiencia de aquellos que cuentan con gran recorrido en el máximo circuito y la juventud de aquellos que prometen romper paradigmas y de una vez por todas cambiar el destino de la selección.

Aquí te presentamos la primera convocatoria rendida por Rafael Márquez como director técnico de la selección mexicana de fútbol, para encarar los duelos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre:

Porteros

'Tala' Rangel

Óscar García

Alex Padilla

Defensas

Johan Vásquez

César Montes

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jorge Sánchez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Luis Chávez

Obed Vargas

Jeremy Márquez

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Alan Cervantes

Denzell García

Gilbero Mora

Atacantes

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Armando González

Germán Berterame

Jugadores de la Liga MX que se integran a la concentración en New Jersey

Diego Campillo

Luis Romo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Isaías Violante

Jugadores de la Sub 20 que participarán en los entrenamientos

Yohan Orozco

Juan Echilvestre

Henrique Simeone

Primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional de México. 🗒️ pic.twitter.com/k5MM9Jfbiw — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Los partidos de México en la próxima fecha FIFA

México vs Colombia, 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium, Baltimore

México vs Perú, 29 de septiembre, en el Red Bull Arena, Nueva Jersey

México vs Estados Unidos, 3 de octubre, en el State Farm Stadium, Phoenix

México vs Chile, 6 de octubre, en Los Angeles Memorial Coliseum

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