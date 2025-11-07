La prioridad de Antonio Rudiger ante el interés desde Arabia Saudí por él

La historia de Antonio Rudiger en el Real Madrid parecía sellada. Es que ante las lesiones (prácticamente no pudo jugar desde que empezó la temporada) y la falta de consideración de Xabi Alonso por él, hace pensar que su contrato no será renovado, el cual finaliza en 2026.

Pero ante un Dean Huijsen que no termina de asentarse como titular por su rendimiento y un mercado que no da garantías absolutas para traer un reemplazante, la directiva del club habría dado los primeros pasos para renovar el contrato del teutón, algo que el futbolista ve de buena manera.

Es que más allá de esta posible negociación, desde Arabia Saudí insisten en llevarse a Antonio Rüdiger e incluso el Chelsea también preguntó por él, pero su prioridad es seguir en el Real Madrid, según desvela MARCA.

Real Madrid CF v CF Pachuca: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Richard Pelham/GettyImages

Vale recordar que, al menos hasta hace algunas semanas, el Real Madrid tenía totalmente decidido no renovar el contrato de Antonio Rüdiger, debido a una cuestión estrictamente futbolística por parte de Xabi Alonso, a quien el entrenador veía al alemán como un suplente costoso.

Pero en la dinámica de un mercado de fichajes tan particular y en un día a día extremadamente particular en un club como el Real Madrid, si nada se tuerce, será a comienzos del próximo año cuando las partes se decidan a reanudar las conversaciones, hoy detenidas para abocarse estrictamente a la recuperación del defensa.

Las bases del acuerdo ya están y podría firmar por un año, hasta 2027, algo que el futbolista estaría encantado de hacer ya que está feliz en el club y en Madrid como ciudad para vivir y pasar sus días. Además, más allá del rol actual con el entrenador, desde el club valoran en lo deportivo lo que ofrece el futbolista y el papel trascendental que juega en el vestuario blanco

