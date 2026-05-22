La prioridad de Julián Álvarez para el próximo mercado de fichajes

En el Mundial 2026, Julián Álvarez se consagró como uno de los delanteros más importantes del planeta. Sus condiciones lo vuelven un elemento distinto en esa zona del campo en donde las cosas tienden a complicarse: el área rival.

El Manchester City no lo pensó dos veces y lo fichó. No obstante, aun y cuando salieron campeones de la UEFA Champions League con Julián Álvarez en la plantilla, no terminó por encajar del todo y fue transferido al Atlético de Madrid, en donde se ha asentado bastante bien.

Manchester City Trophy Parade | Charlotte Tattersall/GettyImages

Sin embargo, en los últimos meses han tomado fuerza los rumores de una posible salida del conjunto colchonero. Lo peor, para los fanáticos del Atlético de Madrid, es que el equipo que está interesado en hacerse de sus servicios es un rival directo en LaLiga, y, para agravar aún más la situación, Julián desearía firmar por este equipo.

Hablamos del FC Barcelona, quien, con información del reconocido periodista deportivo, Matteo Moretto, sería la prioridad de Julián Álvarez el próximo verano, si termina por salir del Atlético de Madrid.

El Plan B del Barcelona

De igual manera, es importante aclarar una cosa. Si bien es cierto que el FC Barcelona tiene como prioridad a incorporación de un centro delantero de cara al próximo mercado de verano, y que el nombre de Julián Álvarez aparece entre los principales candidatos, claramente no es la única opción que tiene en carpeta el cuadro culé.

Y es que, en caso de que el Atlético de Madrid decida retener en su plantilla al campeón del mundo con la selección nacional de Argentina en Qatar 2022, el delantero del Chelsea, João Pedro, sería la opción B para los dirigidos por Hansi Flick.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Visionhaus/GettyImages

Como es una costumbre previo a las copas del mundo, los rumores sobre posibles fichajes tienden a ser más ruidosos, con promesas que ilusionan a los futbolistas y que después las toman como combustible para rendir al máximo en la justa mundialista.

Este seguramente será el caso deJulián Álvarez, quien buscará destacar en el Mundial 2026 para, en una primera instancia, salir bicampeón del mundo con Argentina. Por consecuencia, garantizarse un mejor contrato en su aún joven trayectoria como futbolista.

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