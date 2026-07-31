La probable alineación titular de Cruz Azul vs Atlante

Cruz Azul recibirá al Atlante en partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina Celeste llega a este duelo como clara favorita para llevarse la victoria: en sus diez duelos más recientes ante los Potros de Hierro suman siete victorias y tres empates.

El equipo cementero viene de vencer al Toluca en el partido por el Campeón de Campeones el pasado fin de semana. A esto hay que sumar que el equipo todavía no ha perdido bajo la dirección de Joel Huiqui.

A continuación te presentamos la probable alineación titular del equipo cementero:

La probable alineación de Cruz Azul contra Atlante

Portero: Kevin Mier: El guardameta colombiano ha ido de más a menos con el cuadro cementero. A pesar de haber logrado el campeonato, Mier necesita recuperar su mejor versión. Calidad tiene.

Atletico San Luis v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Lateral derecho: Jeremy Márquez: Márquez se ha convertido en uno de los mejores refuerzos de Cruz Azul en la era de Víctor Velázquez. El exjugador del Atlas ha rendido de gran manera como lateral por la derecha.

Defensa central. Willer Ditta: El central colombiano se ha mostrado en gran forma durante el último año, lo que le ganó la convocatoria para jugar el Mundial 2026 con su selección. Es el gran líder de la Máquina en el fondo.

Defensa central: Gonzalo Piovi: Todavía no se define si el defensa argentino saldrá del plantel o continuará un torneo más. Tras un desempeño irregular en el Clausura 2026 y un gran cierre en la liguilla, Piovi ha tenido un buen arranque este semestre.

Defensa central: Jesús Orozco Chiquete: El central de 24 años se perdió buena parte del certamen pasado por una lesión. Ahora, completamente recuperado, se está ganando la titularidad en el esquema de Huiqui. Busca regresar a selección.

Lateral izquierdo: Carlos Rotondi: El futbolista argentino ha pasado de ser uno de los más criticados por la afición a uno de los favoritos. Huiqui lo ha ocupado como extremo izquierdo, su posición natural, pero dependiendo del partido también lo puede lanzar como carrilero.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: El nivel de Carlos Rodríguez sigue siendo espectacular. A pesar de haberse quedado fuera de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, 'Charly' se mantiene en gran forma y es el gran líder de esta versión de Cruz Azul.

Mediocampista central: Agustín Palavecino: El volante argentino cayó con el pie derecho en el cuadro de la Noria. Es un buen complemento para Carlos Rodríguez y brinda equilibrio a un medio campo con gran pie.

Mediocampista defensivo: Erik Lira: Este podría ser el último partido de Erik Lira dentro de las filas de Cruz Azul. Según los últimos reportes, el futbolista de 26 está en el radar del AS Mónaco. Sería una baja difícil de suplir para la Máquina.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Mediocampista ofensivo: José Paradela: Paradela es, sin duda alguna, uno de los mejores refuerzos de Cruz Azul en los últimos años. En 57 partidos disputados con la Máquina Celeste, el argentino suma 14 goles y 12 asistencias.

Delantero centro: Gabriel Fernández: El delantero uruguayo de 32 años busca revancha con Cruz Azul. El 'Toro' ha enseñado que es capaz de más, pero sus lesiones no le han dejado mostrar todo su talento.

Posible alineación del Cruz Azul contra el Atlante (5-4-1): Kevin Mier; Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez, Erik Lira; Gabriel Fernández.

Posible alineación del Cruz Azul contra el Atlante (5-4-1): David Ospina; Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Walter Clar; Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Martín Fernández, Jhojan Julio; Luis Puente.