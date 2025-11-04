La protesta en redes sociales de Raphinha por no estar en el once del año de FIFPRO

La temporada 2024/2025 de Raphinha fue de absoluto ensueño. Comenzó siendo tal vez una pesadilla, porque no era titular para Hansi Flick, pero con el paso de los meses se transformó en indiscutido para el Barcelona.

Pedri y Lamine Yamal son los dos únicos futbolistas culés que figuran en el once ideal del año 2025 anunciado este lunes por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO. Fueron elegidos por más de 20.000 futbolistas profesionales, lo cual sorprendió a muchos, y principalmente al propio Raphinha, que no se quedó callado y se expresó en sus redes sociales.

Fueron más de una decena las stories de Instagram que ha publicado el delantero de 28 años en su perfil con más de 16 millones de seguidores. Y es que Raphinha fue de los pocos la temporada pasada en llegar a las 60 intervenciones de gol. Firmó 34 dianas y 26 pases de gol en 57 partidos. Ganó la Copa del Rey, la Supercopa de España, LaLiga y, además, fue semifinalista en Champions.

En su competencia por disputar un lugar en ese equipo, los delanteros elegidos fueron Dembélé, Mbappé y Lamine Yamal, quienes adelantaron a Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo, Salah y al propio Raphinha.

Más allá de la enorme temporada que tuvo, esta no viene siendo la mejor para el delantero nacido en Brasil, con lesiones que no le han permitido tener plenitud y estar a disposición de Hansi Flick.

De hecho la temporada pasada no tuvo lesiones importantes más allá de algún golpe o situación específica, y en esta ya se perdió 7 partidos entre fines de septiembre e inicios de este mes de noviembre por una importante lesión en uno de sus muslos. Raphinha quiere volver a ser, y tiene sed de revancha para lograrlo.

EL XI ideal de FIFPRO 2025

Portero: Donnarumma

Defensas: Hakimi, Van Dijk, Mendes

Mediocampistas: Palmer, Bellingham, Pedri, Vitinha

Delanteros: Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé

