La prueba de laboratorio que coloca a Arda Güler como el mejor jugador del Real Madrid

Arda Güler acaba de enviar un mensaje contundente desde un lugar donde no se reparten aplausos, sino datos: el laboratorio. El mediocampista turco se coronó como el mejor jugador del Real Madrid en los test físicos diseñados por Antonio Pintus, pruebas de alta exigencia realizadas con máscaras metabólicas que miden cada inhalación de oxígeno y la capacidad real de resistencia. En ese escenario, lejos del balón, Güler firmó los mejores registros de toda la plantilla. Un resultado que adquiere un peso especial si se compara con la envergadura física de varios de sus compañeros. Talento hay muchos; motor inagotable, muy pocos. En Arda conviven ambas cosas.

Ese rendimiento físico tiene un reflejo directo en sus números dentro del campo. Esta temporada, Güler registra 0,34 asistencias esperadas y 2,94 ocasiones creadas por cada 90 minutos, cifras que lo colocan como el mejor entre 452 mediocentros de las cinco grandes ligas, considerando competiciones domésticas y la Champions League. No es una promesa en pausa: es un jugador que ya produce, influye y sostiene su juego durante todo el partido.

🇹🇷🔥 Arda Güler, la gran sorpresa en el test físico de Pintus



💥 ¿Quiénes han sido los mejores en las exigentes pruebas del preparador físico del Real Madrid? pic.twitter.com/DHtFErgfyg — MARCA (@marca) February 5, 2026

Este crecimiento se da en un Real Madrid donde el foco mediático apunta inevitablemente a Kylian Mbappé. El francés vive un momento histórico: 23 goles en 23 jornadas de LaLiga, una marca que solo alcanzaron nombres legendarios como Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano o Hugo Sánchez. Álvaro Arbeloa lo dejó claro tras el triunfo en Mestalla: igualar a Cristiano parece una tarea imposible, pero Mbappé tiene condiciones para seguir esa estela e incluso superarla.

El propio Arbeloa subrayó la dificultad de ganar en Valencia y valoró la seriedad del equipo para sumar tres puntos clave. Con esa victoria, el Real Madrid llegó a 57 unidades en la temporada 2025/26, quedando a solo un punto del FC Barcelona. Ahora, el siguiente reto será recibir a la Real Sociedad, con la obligación de no ceder terreno en la lucha por el liderato.

Mientras Mbappé acapara los goles, Arda Güler consolida algo igual de valioso: la certeza de que su talento no se apaga con el paso de los minutos. En el Madrid actual, esa combinación empieza a marcar diferencias.

