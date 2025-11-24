La prueba de que Messi tiene mejores estadísticas históricas que Cristiano Ronaldo

El mundo del futbol ha vuelto a revivir una rivalidad que parecía ya haber quedado en el olvido con la obtención de la Copa del Mundo para Argentina. En estas últimas semanas ha vuelto a aparecer el enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que aún siguen vigentes en sus respectivos clubes.

La 'Pulga' sigue haciendo de las suyas en el Inter de Miami, en donde asombrosamente en este 2025 ya tiene 35 goles y 20 asistencias en 32 partidos disputados hasta el momento. El gran rendimiento del argentino le ha servido a las Garzas para estar hoy entre los mejores equipos de la Major League Soccer.

Por el otro lado CR7 apenas comenzó la campaña con el Al-Nassr y, con solo nueve jornadas, el portugués ya tiene 10 anotaciones y una asistencia para la causa saudí, números con los que hoy son líderes cuatro puntos por encima del Al Hilal y 13 por delante del actual campeón de la Liga Profesional Saudí, el Al Ittihad.

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

¿Messi tiene mejores estadísticas que Cristiano Ronaldo?

Este fin de semana el portugués volvió a encender los reflectores con una chilena espectacular en la victoria 4-1 del Al-Nassr sobre Al-Khaleej, en un recordatorio de que su físico y su talento siguen siendo de élite. Al mismo tiempo, el argentino tomó nuevamente el mando del Inter Miami con una clase magistral: firmó un gol y repartió tres asistencias en la goleada cuatro por cero ante Cincinnati.

Con esto, han salido a la luz los números de ambos jugadores y se ha llegado a la conclusión de que por ahora, el astro argentino es quien tiene mejores números sobre el lusitano. Con lo que hizo ayer en la MLS, llegó a 1300 goles y asistencias en 1135 partidos como profesional, mientras Ronaldo con su tanto de ayer apenas llegó a 1213 G/A en 1298 juegos disputados.