La publicación de Mateusz Bogusz que desató la polémica tras ausentarse sin permiso de la pretemporada de Cruz Azul

El polaco Mateusz Bogusz parece más fuera que dentro de Cruz Azul, ya que en los últimos meses se ha especulado que sería uno de los sacrificados para poder liberar una plaza de No Formado en México, aprovechando que al parecer hay varios interesados en sus servicios.

¡¡NO VOLVIÓ A ENTRENAR!! 🚨❌



➡️ Mateusz Bogusz no se presentó nuevamente a entrenar hoy en La Noria



⚠️ El atacante no reportó con el resto del plantel, y para la práctica vespertina, que dio inicio alrededor de las 4 de la tarde, la historia fue la misma: Bogusz volvió a… pic.twitter.com/rVsUOfCj6K — MedioTiempo (@mediotiempo) December 30, 2025

Y ahora, rumbo al Clausura 2026, de la Liga MX, el centrocampista ha dado mucho de qué hablar, ya que este lunes se ausentó del primer día de la pretemporada, eso sin ni siquiera contar con un permiso especial por parte del equipo, sin saber con certeza en dónde se encontraba o por qué decidió faltar.



Si bien se menciona que el cuerpo técnico lo tiene contemplado para el semestre, se sabe que el europeo no está del todo contento en La Noria. Gracias a esto, desde el interior del club interpretan su acción como una medida de presión para forzar su partida, algo similar a lo que ocurrió con el griego Giorgos Giakoumakis.

Situación Mateusz Bogusz en Cruz Azul 🇵🇱



Cruz Azul se encuentra investigando el motivo por el cual Mateusz Bogusz no se presentó al primer día de pretemporada.



Ni la directiva ni el cuerpo técnico otorgaron permiso para su ausencia, por lo que el caso ya está siendo revisado… pic.twitter.com/GJlGGHQ45T — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) December 30, 2025

Para colmo, el tema ha causado mayor polémica porque el mediocampista apareció en una fotografía publicada desde su país natal. La cuenta Fizjoterapia Rokitnica, un centro de rehabilitación polaco, compartió a través de Instagram una instantánea con Bogusz, acompañado del personal de la clínica. En la descripción se pudo saber que el jugador está trabajando con ellos en temas de movilidad y regeneración, aspectos clave para poder competir de mejor forma.



“Uno de los jugadores con los que hemos tenido el placer de colaborar es Mateusz Bogusz, futbolista profesional, para quien la eficiencia, la movilidad y la regeneración tienen una importancia clave en el funcionamiento al más alto nivel deportivo”, se pudo leer.

NO LO ESPEREN👀🇵🇱



Mateusz Bogusz NO se ha presentado en la pretemporada de Cruz Azul y, mientras tanto, una clínica de fisioterapia en Polonia publicó imágenes del jugador trabajando en sus instalaciones. 🤔⚠️#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/X5veJWwFCY — La Octava Sports (@laoctavasports) December 31, 2025

Tras lo ocurrido, La Máquina no se ha pronunciado sobre el tema. Lamentablemente para el ex de Los Ángeles FC de la MLS, ha sido el extranjero con menos actividad en el cuadro cementero, por ello su objetivo es volver al fútbol europeo o integrarse a un club que le garantice la regularidad necesaria para poder ser convocado con Polonia para poder ganarse un lugar para el Mundial 2026.



Los extranjeros que se encuentran dentro de las filas de Cruz Azul son el arquero colombiano Kevin Mier, el defensa colombiano Willer Ditta, el defensa argentino Gonzalo Piovi, el lateral izquierdo argentino Carlos Rotondi, el capitán y pivote uruguayo Ignacio Rivero, el delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández, los mediocentros argentinos José Paradela y Lorenzo Faravelli, así como Mateusz Bogusz, pero deben liberar urgentemente un sitio para el delantero colombiano Miguel Borja, que ya pasó los exámenes médicos correspondientes.