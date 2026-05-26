La publicación del agente de Julián Álvarez que ilusiona al Barcelona en medio de los rumores sobre su futuro

Mientras el mercado de pases europeo empieza a definirse, Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la escena luego de que una publicación de su representante, Fernando Hidalgo, generara especulaciones en torno a un posible futuro del argentino en el FC Barcelona.

El agente compartió imágenes en Instagram desde la autopista AP-7, una de las rutas que conecta distintos puntos de España y que tiene acceso directo tanto a Castellón como a Barcelona. La foto se viralizó en cuestión de minutos entre los fanáticos culés, especialmente por el mensaje que la acompañaba: “En la tierra del presidente”.

📲 Julián Álvarez's agent, Fernando Hidalgo is in Barcelona... 🇪🇸 pic.twitter.com/jK0wtqeZqV — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 24, 2026

La frase fue interpretada por muchos como un guiño al entorno blaugrana. Aunque desde el entorno del jugador no hubo confirmaciones oficiales, esa simple historia alcanzó para disparar rumores sobre conversaciones en marcha.

El Barcelona sueña con Julián

En la dirigencia blaugrana consideran al argentino como el delantero ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo de Hansi Flick. Además de su capacidad goleadora, valoran su presión alta, movilidad y versatilidad ofensiva, características que encajan perfectamente con la idea futbolística del entrenador alemán.

Cabe mencionar que Álvarez viene de dos temporadas importantes en el Atlético de Madrid, aunque sin poder conquistar títulos europeos bajo la conducción de Diego Simeone.

Sin embargo, y a pesar de los rumores, desde la directiva colchonera sostienen que no facilitarán su salida. Según distintas versiones, el club madrileño pretende una cifra cercana a los 150 millones de euros para negociar al delantero.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

Incluso trascendió que el atacante habría rechazado una propuesta de renovación que incluía una mejora salarial considerable, cercana a los 10 millones de euros por temporada.

Por ahora no existen negociaciones oficiales en curso confirmadas, pero cada movimiento en torno a la continuidad de Álvarez llama la atención y en el Barcelona especulan con un fichaje que podría convertirse en una de las grandes inversiones del próximo mercado.

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