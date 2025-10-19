La racha negativa que rompió el Manchester United gracias al gol de Harry Maguire ante el Liverpool

El Liverpool y el Manchester United disputaron un vibrante derbi del Noroeste de Inglaterra este domingo, 19 de octubre. Los Red Devils tomaron la delantera apenas a los 62 segundos de juego, con un tanto de Bryan Mbeumo. Los Reds respondieron con insistencia, generando varias ocasiones de peligro, pero no fue hasta el minuto 78 cuando Cody Gakpo logró igualar el marcador. Cuando todo parecía encaminarse a un empate, Harry Maguire emergió al minuto 84 para anotar el gol decisivo, sellando una victoria por 1-2 a favor del conjunto de Old Trafford.

Harry Maguire, otrora blanco de duras críticas por parte de la afición del Manchester United en sus primeras temporadas, se erigió como el héroe en un momento crítico. Tras una serie de rebotes, Bruno Fernandes recuperó el balón por la banda izquierda y envió un centro milimétrico que encontró la llegada del imponente defensor inglés. Maguire conectó un cabezazo impecable, superando al guardameta Giorgi Mamardashvili para sellar la victoria.



VICTORY AT ANFIELD! — Manchester United (@ManUtd) October 19, 2025

Gracias al gol de 'Harrydinho', como los seguidores mancunianos le dicen ahora cariñosamente a su zaguero, el Manchester United escaló hasta la novena posición de la Premier League. Los Red Devils suman cuatro victorias, un empate y tres derrotas en las primeras ocho jornadas del futbol inglés.

El gol de Maguire también sirvió para romper una racha negativa que el Manchester United tenía ante el Liverpool. Los Diablos Rojos sumaban nueve partidos consecutivos sin poder ganar en Anfield, sumando cinco empates y cuatro derrotas.

Harry Maguire celebrando su gol ante el Liverpool | Carl Recine/GettyImages

La última vez que el Man U había derrotado a los Reds en su casa fue en enero de 2016 cuando el equipo todavía era dirigido por el técnico holandés Louis Van Gaal.

Con este resultado, el Liverpool suma tres derrotas consecutivas en la temporada 2025/2026 de la Premier League y cayó al cuarto puesto de la clasificación.