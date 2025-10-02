La razón del descontento de Kylian Mbappe más allá de su hat-trick con el Real Madrid por la Champions League

Kylian Mbappé impresionó con un hat-trick en la convincente victoria por 5-0 del Real Madrid sobre el recién llegado a la Liga de Campeones, el Kairat Almaty. Pero el francés sorprendentemente salió de la actuación sintiendo que podría haber hecho más ante el equipo kazajo.

El Madrid voló más de 4,000 millas (aproximadamente 6.000 kilómetros) desde Europa Occidental a Asia Central apenas 19 horas después de una humillante derrota por 5-2 ante su eterno rival, el Atlético de Madrid. El equipo blanco trató de encontrar el ritmo que había llevado a Xabi Alonso y los suyos a ganar sus primeros seis partidos de LaLiga, además de barrer al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Champions.

Tras un inicio tentativo que tal vez podría atribuirse al largo tiempo de viaje, Mbappé abrió el marcador para el Real Madrid desde el punto de penalti antes de marcar otros dos goles. Así, los 15 veces ganadores del torneo finalmente cumplieron con las expectativas en Kazajstán.

Para Mbappé, quien ahora ocupa el sexto lugar en la lista de máximos goleadores de la Champions League, no fue suficiente. De hecho, uno de los primeros favoritos al Balón de Oro de 2026 sugirió que, en realidad, debería haber castigado mucho más al Kairat.

Mbappé: "Debería marcar cinco goles"

“Un jugador como yo, cuando tiene cinco oportunidades, debería marcar cinco goles”, dijo Mbappé entre dientes a Movistar después del partido. “Hoy marqué tres, y eso está bien, pero podría haber marcado más. Seguiré trabajando para ser más efectivo de cara al gol”.

Xabi Alonso coincidió con el sentir de Mbappé en sus propias reflexiones, declarando a la prensa lo siguiente luego del 5-0 en conferencia: "En este formato, cuando tienes la oportunidad de marcar, no puedes fallar. Podríamos haber marcado más, pero por hoy hemos cumplido el objetivo".

