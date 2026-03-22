La razón por la que Alexander-Arnold no será titular en el Real Madrid vs Atlético

El Real Madrid se medirá ante el Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo en una nueva edición del derby madrileño. Para este importante duelo, Álvaro Arbeloa tomó una decisión que ha generado debate al interior de la institución merengue: dejar en la banca a Trent Alexander-Arnold.

El estratega español optó por Dani Carvajal como titular y capitán frente a los Colchoneros.

Los aficionados del conjunto blanco se cuestionaron el motivo por el que Arbeloa mandó al banco de suplentes al lateral inglés. De acuerdo con información de diversos medios españoles como el Diario Marca y el Diario AS, el exjugador del Liverpool fue castigado por su entrenador debido a que llegó tarde a un entrenamiento esta semana.

Alexander-Arnold se encuentra sano y podría tener minutos en el complemento, en caso de que Arbeloa lo considere necesario. El lateral derecho no fue convocado por Thomas Tuchel para los compromisos de Inglaterra en la Fecha FIFA de marzo, por lo que su presencia en la convocatoria final para el Mundial de 2026 está en duda.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Este fin de semana, el técnico del Real Madrid apostará por el veterano Dani Carvajal, quien solamente ha disputado seis duelos como titular esta temporada.

En conferencia de prensa previa al derby madrileño, Arbeloa elogió a Carvajal, a quien consideró un "líder" y "un jugador que su figura va mucho más allá de lo que aporta en el campo".