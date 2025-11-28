La razón por la que Nicolás Paz no jugará desde enero de 2026 en el Real Madrid

El protagonista del próximo mercado de pases parecía ser Nico Paz, la joven promesa de la selección argentina que está brillando en la Serie A y que sonaba con fuerza para retornar al Real Madrid.

Mientra en el Merengue no cuentan con muchas variantes en la mitad de la cancha y aún no logran encontrar a los reemplazantes de Toni Kroos y Luka Modric, aparece un futbolista que tiene todo para triunfar en el Casablanca.

Sin embargo, la posible vuelta del mediocampista a la Casa Blanca en la próxima ventana de transferencias en enero quedó descartada después de que se conociera que la cláusula de recompra sobre el futbolista -hijo del bahiense Pablo Paz- no puede activarse en enero, según reveló Marca. De acuerdo con el citado medio español, la opción está disponible únicamente al final de la temporada.

Torino FC v Como 1907 - Serie A | BSR Agency/GettyImages

El argentino atraviesa un presente destacado en el Como. Marcó 5 goles en la Serie A y es de los jugadores que más goles convirtió. Pese a la imposibilidad de ejecutar la cláusula en enero, en Como son conscientes de lo difícil que será retener a su figura. “Hemos comprendido que nos es imposible convencer al Real Madrid de que elimine la opción de recompra a su favor. Mejor nos centramos en disfrutar de Nico Paz y esperar que se quede aquí el mayor tiempo posible”, expresó el directivo.

El acuerdo que facilitó su traspaso al Como por seis millones de euros incluyó opciones de recompra progresivas para las próximas temporadas y el 50% de los derechos económicos en propiedad de la entidad blanca.

En el próximo verano europeo el Real Madrid tendrá la opción de ejecutar la cláusula por nueve millones de euros. En caso de repescarlo en 2027, la opción de compra se eleva a los 10 millones de euros.

