La razón por la que Rayados podría liberar una plaza de extranjero sin desprenderse de ningún jugador

Dadas las condiciones para fichar futbolistas establecidas por la Federación Mexicana de Futbol, mismas que buscan potenciar que existan más futbolistas nacidos en dicho país jugando en la Liga MX, diversos clubes se encuentran con algunos problemas a la hora de formar sus plantillas, tal es el caso de los Rayados del Monterrey, quienes hoy tienen una última esperanza para liberar una plaza de extranjero.

Germán Berterame ha sido un hombre del gusto de Javier Aguirre en las últimas convocatorias para encuentros amistosos con la selección mexicana, razón por la que su nombre comienza a sonar para aparecer en la próxima Fecha FIFA disputada en marzo en la cual se jugarán dos encuentros, el primer en el Estadio Azteca contra Portugal y el segundo frente a Bélgica en el Soldier Field.

Desde el momento en que el futbolista manifestó su intención de obtener la nacionalidad mexicana, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el entorno azteca, impulsado por el nivel que venía mostrando en la cancha. Incluso antes de que el 'Inventor' completara su proceso, Dulio Davino, director deportivo de la selección, dejó claro que cualquier jugador con la posibilidad reglamentaria de representar a México tendría las puertas abiertas.

Mexico Press Conference & Training Session | Omar Vega/GettyImages

De llegar a consumarse el llamado de Aguirre para los partidos antes mencionados, el argentino ya podría contar como futbolista mexicano y por ende, para el Apertura 2026 de la Liga MX, la Pandilla se quitaría de encima una plaza de extranjero, abriéndoles la puerta para posibles fichajes fuera de México al terminar la justa veraniega.

Según lo establecido en el reglamento de la Liga MX, se considera “Jugador No Formado en México” a cualquier futbolista que sea inscrito en el torneo local después de haber cumplido los 18 años. Además, existe un máximo de 9 jugadores NFM por equipo con registro y solo 7 pueden estar dentro del terreno de juego. Esto sería lo que beneficiaría a los regios acorde a la ley:

Si un Jugador obtiene su Carta de Naturalización y, es convocado a la

Selección Nacional Mayor y participa en un Torneo o Competición Oficial, podrá ser considerado como formado en México. ARTÍCULO 8 Jugadores NFM

¿Cuántos goles metió Germán Berterame en el 2025?

El presente por el que atraviesa Germán Berterame como goleador no lo tiene nadie en México y es que en este 2025 que está a punto de terminar, marcó 28 anotaciones, cuatro por encima de Julián Quiñones y siete arriba de Ángel Sepúlveda, ambos jugadores que podrían pelearle un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Clausura 2025: 10 goles

Apertura 2025: 11 goles

Mundial de Clubes: 3 goles

Champions Cup: 2 goles

Leagues Cup: 1 gol

Amistoso con México: 1 gol