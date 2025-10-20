La reacción de Endrick que enfureció a Xabi Alonso en el partido frente al Getafe

Endrick no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid, ocupando un lugar en el banquillo sin siquiera realizar la entrada en calor en los encuentros. El brasileño ex Palmeiras no sumó minutos en lo que va de la temporada y su incomodidad es absolutamente visible.

Según reportó Carrusel Deportivo, durante el encuentro entre el Merengue y el Getafe, el extremo tuvo un gesto poco feliz el pasado fin de semana en el Colisseum Alfonso Pérez: fue a entrar en calor y, al ver que iba a ingresar Brahim Díaz, pateó una botella y regresó al banquillo.

Al ver esa situación, Xabi Alonso dio señal de castigo de inmediato demostrándole su enojo: resolvió también que ingrese Gonzalo García, relegándolo al banquillo como último delantero en la consideración. Según trascendió, el brasileño pidió disculpas en el vestuario.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El extremo paulista llegó al Merengue a mediados del año pasado y su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2029/30, siempre y cuando no sea vendido antes. Con la camiseta de la Casa Blanca lleva disputados 37 partidos, con siete goles y una asistencia, lejos de su rendimiento en el Palmeiras de Brasil, donde marcó 21 tantos en 82 partidos mostrando una performance superlativa.

Con la selección de Brasil lleva jugados 14 encuentros en la absoluta, con tres goles en partidos amistosos frente a España, Inglaterra y México respectivamente. Sin dudas, apuntará a marcharse en enero del Real Madrid para llegar en excelente forma al próximo verano, cuando los de Carlo Ancelotti viajen a norteamérica para intentar alzar su sexta copa mundial.

La última vez que Endrick sumó minutos con la camiseta blanca fue en la victoria 2-0 del Real Madrid el 18 de mayo pasado, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales. Eso generó que se pierda, entre otras cosas, el Mundial de Clubes que tuvo al Merengue como protagonista. En tanto, con la selección de su país, no juega desde la dolorosa caída 4-1 frente a Argentina en el Monumental por las Eliminatorias.

