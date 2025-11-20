La recuperación de ter Stegen y el dilema de los tres arqueros del FC Barcelona

Hansi Flick y la directiva del FC Barcelona tienen un problema en puerta: la acumulación de porteros en su plantilla en el futuro cercano.

Joan García jugará nuevamente como titular este fin de semana frente al Athletic Club por la jornada 13 de LaLiga en el tan ansiado regreso al Camp Nou, mientras que Szczesny aparece como una excelente opción desde el banquillo si el entrenador o la situación lo demandara. El ex Espanyol estuvo dos meses inactivo por problemas musculares, con el internacional polaco haciéndose cargo de la portería de manera por demás solvente.

A todo eso, se le suma la vuelta de Marc-André ter Stegen, que supo ser capitán del Barça y referente dentro del plantel, en los próximos meses. Según informó Mundo Deportivo, el alemán está centrado en completar su recuperación tras su cirugía de espalda y no piensa en el mercado de fichajes de invierno, aunque las chances de salir están latentes.

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Este medio informó que el Barça no recibió de momento ninguna oferta de ningún club para contar con el guardameta teutón, a pesar del rumor que lo vinculaba con el Besiktas turco de cara al 2026.

En el próximo año, la continuidad será clave para ter Stegen si quiere ser el portero titular de Alemania en el Mundial, por lo que una salida que le garantice minutos parece ser una buena opción para él.

Germany Training Session And Press Conference | Maja Hitij/GettyImages

Julian Nagelsmann, el seleccionador de Die Mannschaft, ya le ha aclarado al jugador del FC Barcelona que solo jugará desde la partida en la Copa del Mundo si consigue continuidad tanto en el arco del club catalán como en cualquier otro del primer nivel europeo.

Los alemanes, cuatro veces campeones del mundo, buscarán la recuperación a nivel internacional tras las dos eliminaciones en fase de grupos en los últimos dos mundiales y la floja cosecha en la Eurocopa disputada en su tierra.