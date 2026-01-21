La reflexión de Bale tras el cese de Xabi Alonso: "No necesitas ser entrenador al llegar al Real Madrid"
La salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid todavía sigue dejando tela para corar. Incluso, en Inglaterra, fue el tema de la semana, y hablaron ex jugadores de la Premier League como Jamie Carragher y Thierry Henry.
Pero otro que habló tiene una ligazón directa con el Real Madrid y es el galés Gareth Bale, quien cree saber dónde está la clave del fracaso de Xabi Alonso en el vestuario local del Santiago Bernabeu: "Tienes que calmar los egos, no necesitas hacer trabajo táctico. Tienes estrellas en el vestuario que pueden cambiar los partidos en un abrir y cerrar de ojos”, dijo el ganador de una Copa del Rey, 3 Supercopa de España y 3 de Europa, 3 Ligas, 5 Champions y 4 Mundialitos, dejando un total de 19 títulos en el palmarés del Real Madrid.
Además, agregó: "Obviamente es un increíble entrenador, lo que hizo en el Bayer Leverkusen... Los títulos que ganó, dirigió increíblemente bien a ese equipo, pero en el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor".
Además, dejó en claro que no lo sorprendió su salida del club: “¿Xabi Alonso? No me sorprende que se haya ido. Entiendo perfectamente cómo funciona el Real Madrid y si no llegan los resultados, y no tienen por qué ser muchos, estás fuera. Xabi es un entrenador increíble".
En sus 8 años como madridista, el primer futbolista nacido en Gales de la historia del Real Madrid pudo vivir desde dentro la diferencia de estilos entre entrenadores gestores como Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane y los más tácticos como Rafa Benítez o Julen Lopetegui y el contraste de resultados entre ambos, ya que los dos primeros duraron muchísimo más tiempo y consiguieron todos los títulos, mientras que los últimos dos rápidamente dejaron la Casablanca.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.