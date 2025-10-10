La reflexión de Mbappé sobre su relación con Vinícius Jr en el Real Madrid

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, concedió una entrevista desde la concentración de Francia al ex futbolista y entrenador Jorge Valdano, para Movistar Plus.

Entre otros puntos salientes, como su opinión sobre Lamine Yamal, el delantero galo explicó cómo es su relación con Vinícius Jr.: “Es muy buena”, destacó.

“Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel, venden muchas cosas. Tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona, una muy buena persona”, comenzó su reflexión el galo.

🗣️ "Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel".



La relación Vinícius - Mbappé en el Real Madrid.



🆕📽️ #MbappéMovistarPlus: este domingo, a las 21:00, en Movistar Plus+ (dial 7). pic.twitter.com/ogZeAOHsjB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 9, 2025

“Sabemos que la gente habla de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Pienso que si queremos ganar títulos, tenemos que estar en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo”, explicó.

“Lo normalizo porque el día que tenga el problema grave, que espero que no pase, le diré que es grave. Y la gente va a escuchar y entenderá que considero que es grave. Eso no es grave. En la vida de un futbolista famoso o del Real Madrid, eso no es grave”, sentenció el de Bondy sobre este tema.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Viíicius fue ante el Villarreal uno de los grandes protagonistas en la victoria del Real Madrid por LaLiga. El delantero de Brasil fue el autor de dos de los goles que dejaron los tres puntos en el Santiago Bernabéu, en una noche, en la que su compañero Kylian Mbappé le mostró una vez más su total apoyo, ya no solo en el terreno de juego, sino también en redes sociales.

Además, el francés acudió a ‘defender’ a Vinícius de la presión de Arnau Tenas, guardameta del Villarreal, antes del lanzamiento del penal. "Siempre en tu barco", expresó y bancó el ex PSG al delantero que utiliza la camiseta '7' del Real Madrid.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp