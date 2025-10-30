La reflexión de Ruben Amorim luego de su primer año en el Manchester United

La era de Ruben Amorim con el Manchester United ha sido de más bajos que altos. El técnico no ha encontrado los resultados deseados ni a nivel local dentro de la Premier League o las copas, ni tampoco en las competiciones internacionales que han enfrentado el técnico luso con el cuadro 'Red Devil'.

No ha sido sino hasta el día de hoy que el entrenador ha encontrado un poco de calma en el camino. Esto se debe a que el club por primera vez desde el inicio de su gestión ha ganado 3 o más juegos de forma consecutiva. El portugués no esconde lo dolosa que ha sido la travesía hasta el punto de quiebre.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Ruben Amorim on his first year as Manchester United manager: "It’s been a journey — a big journey. Tough, really tough, with good moments and bad moments."



"I’ve learned a lot, and even in my lowest points I stayed true to what I believe in. That’s something… pic.twitter.com/2YnWAOJjwd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 30, 2025

Fue un viaje, un gran viaje. Ha sido duro, muy duro, con buenos y malos momentos. Aprendí muchas cosas realmente importantes. Descubrí que incluso en mis momentos más bajos puedo mantenerme firme en lo que creo, y eso es algo bueno que cualquiera puede entender. Hoy la respuesta es diferente a la de hace tres semanas. Es uno de los mayores honores de mi vida estar aquí y quiero seguir aquí muchos años. Ruben Amorim

FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTON | OLI SCARFF/GettyImages

Ruben llegó a Inglaterra como un técnico revolucionario y de futuro por lo hecho con el Sporting Lisboa de Portugal. Sin embargo, entre el mal momento del club en todos niveles y su falta de experiencia la presión cortesía de los pésimos resultados se comió al entrenador con el pasar de los días.

La gerencia del United decidió tirar de paciencia con Ruben y esto ha sido un acierto. El equipo ha desarrollado un mejor estilo de juego que les ha permitido hilar triunfos. Esta seguidilla de tres victorias en Premier League les coloca como sextos de la tabla y entrega al mismo a Amorim un presente más calmo para seguir trazando el futuro.

