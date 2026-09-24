La respuesta de Ancelotti sobre los pocos minutos de Endrick en el Real Madrid

Brasil afrontará un proceso duro de renovación generacional tras la decepcionante actuación en el Mundial 2026, donde quedaron afuera de la competencia en octavos de final frente a Noruega. Desde 1990, cuando cayeron con Argentina, que no se despedían tan temprano de una competencia mundialista. Sin dudas, la última Copa del Mundo de Neymar generó una gran decepción en la gente, principalmente al quedarse eliminados frente a un equipo de poca tradición en esta clase de torneos.

Parte del recambio pasa por los jóvenes, y Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, mostró su preocupación respecto al poco rodaje que están teniendo sus promesas: "El problema para los chicos brasileños es que no mejoran porque no juegan. Le está pasando a Endrick, pero también a otros talentos como Estevão: se van a Europa a los 18 o 19 años, llegan a grandes clubes y no encuentran hueco".

"Sin jugar, no pueden progresar. Tenemos jugadores jóvenes muy prometedores y debemos seguir su evolución. Endrick se convertirá en un jugador importante para la selección en el futuro", agregó.

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

En otro momento de la rueda de prensa previa al primer duelo con Australia, llenó de elogios a Raphinha, atacante del FC Barcelona: "Está haciendo cosas increíbles en una posición que originalmente no era la suya, pero que ahora parece haberse convertido también en la suya".

Sobre la actualidad de Vinicius Jr. en el Real Madrid, mundo que conoce a la perfección, fue claro: "Tal vez no esté atravesando su mejor momento ahora mismo. Pero estamos convencidos de que ambos serán titulares en el futuro".

¿Cómo forma Brasil ante Australia?

FBL-AUS-BRA-FRIENDLY-TRAINING | PATRICK HAMILTON/GettyImages

La Canarinha jugará dos amistosos contra los oceánicos y uno restante contra la India, todos ellos fuera de casa, alineando titulares en el primero de los choques frente al combinado mundialista: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Danilo Santos; Raphinha, Estevão, Vinicius; Endrick.

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