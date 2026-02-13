La respuesta de Fidalgo a Herrera sobre su posible presencia en el Tri

La polémica alrededor de los jugadores naturalizados en la selección mexicana sumó un nuevo capítulo luego de que Héctor Herrera se mostrara en contra de esta práctica. En medio del debate, Álvaro Fidalgo, mediocampista del América y con pasaporte mexicano, decidió responder con mesura y respeto.

Herrera había señalado días atrás que no estaba de acuerdo con la inclusión de futbolistas naturalizados en el combinado nacional, bajo el argumento de que “por algo cada quien nace en su país”. Sus palabras generaron eco inmediato en el entorno futbolístico y encendieron la conversación rumbo a la próxima fecha FIFA.

¡FIDALGO LE RESPONDE A HH! 👀🇲🇽



Reaccionó a las declaraciones de Herrera y dejó un mensaje sobre el Tri



👉 https://t.co/PL6DOZilbJ pic.twitter.com/6FCcAwczuE — MedioTiempo (@mediotiempo) February 12, 2026

Fidalgo, quien apunta a ser considerado por Javier Aguirre para la convocatoria de marzo, evitó entrar en confrontación directa. El español naturalizado mexicano dejó claro que entiende la postura del hoy jugador del Betis, pero también defendió su derecho a representar a México.

“Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera y que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto”, mencionó el mediocampista azulcrema al ser cuestionado sobre el tema.

Con esas palabras, Fidalgo dejó en claro que la última decisión recae en el seleccionador nacional. Para él, la discusión no debe convertirse en un conflicto personal, sino en un asunto que corresponde al cuerpo técnico y a los criterios deportivos establecidos en el Tricolor.

Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El futbolista también profundizó sobre su identidad y el proceso que lo llevó a obtener la nacionalidad mexicana, recordando que su vínculo con el país va más allá de lo profesional. Su discurso apuntó a la integración y al respeto de las distintas posturas dentro del entorno futbolístico.

“Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto”, dijo en su comparecencia ante medios.

Todo indica que Fidalgo será parte de la lista que Javier Aguirre presentará para la fecha FIFA de marzo, en la que México afrontará compromisos clave. En caso de concretarse su llamado, el debate pasará del discurso a la cancha, donde el mediocampista buscará responder con rendimiento.

Mientras tanto, el tema de los naturalizados continúa dividiendo opiniones. Lo cierto es que Fidalgo optó por la prudencia y el respeto, dejando claro que, más allá de la controversia, su prioridad es competir y demostrar en el campo que puede aportar al proyecto de la selección mexicana.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX